急診大數據解密4／急診好划算？塞車等更久 感染風險高

台灣的健保讓所有人自豪，但太過便利的同時，急診醫療資源屢傳濫用危機，小病掛急診屢見不鮮。健保署統計，近年平均每年急診就醫人次約六百萬至七百萬，但不時有急診醫師分享，曾經遇過棉花棒棉絮掉進耳朵跑來掛急診的案例，甚至有孕婦因上班時間無法配合產檢，跑來急診找醫護幫忙，讓急診醫師十分無奈。

部分民眾愛衝急診，費用只多一點，能立刻抽血、照X光、打點滴。台灣急診醫學會榮譽理事長、台大醫院急診醫學部外傷及毒物科科主任方震中說，以往講的急診壅塞，是output出問題，需要住院，但沒有病床，只好留在急診，又因急診無掛號限制，當然會有壅塞問題；近期新冠肺炎所造成的急診壅塞，則是「input」出問題，一大群人湧入，超乎急診負荷量。

許多以醫院為題材的影集片段，總會有病人一被推進急診室，蜂湧而上的醫護畫面。亞東醫院急診醫學部副主任范傑閔說，如此緊急的病患，一天不到一成，「急診可以抽血、照X光、打點滴，有民眾認為，錢負擔多一點點而已，乾脆來急診 。」臨床觀察，的確有民眾拿出去吃五星級飯店自助餐吃到飽的「精神」，覺得急診雖然掛號費與部分部負擔較高，但還是「物超所值」。

急診醫師非全能，只能揪出病患潛在的「炸彈」。

但范傑閔提醒，急診由急診專科醫師負責，急診專科醫師雖是全科醫師，需具備各科知識，但並非全能，尤其現在分科精細，急診醫師無法處理所有問題，急診專長是負責挑出潛在「炸彈」，揪出誰是有緊急狀況要處理的患者，再把經判斷情況較不危急的病人，下一步送往哪個門診醫治。

「急診壅塞就像交通規則。」方震中比喻，民眾就像駕駛，急診醫師負責指揮交通，衛福部健保署是定調交通規則的人。如果紅綠燈失靈，民眾開車都可以往大醫院，當塞車時（急診壅塞），急診醫師雖然忙碌，受害的卻是等紅燈的民眾。

為何台灣急診容易壅塞，方震中認為，民眾對於中小型醫院不夠信任，擔心規模小的醫院醫療資源不足，導致部分醫院病床閒置。

范傑閔則指出，國人就醫便利，大多數人住家附近都有醫院，就醫「可近性」高，急診容易塞滿病人。而民眾的就醫觀念也需要加強，醫師常常詢問非危急狀況的病人，為何不去診所？民眾回答：「診所不可以打針，但打針比較快好，所以我一定要來急診。」

范傑閔補充，在大眾觀念沒有被導正的清況下，常常分不清楚哪時候要看急診，什麼狀況要看門診，分不清哪一科別，在疑惑的狀況下，就選擇來看急診。

掛急診真能早一步見到醫師嗎？范傑閔以亞東醫院為例，過年時患者人數爆量，平常20分鐘可以獲得醫師診治，但過年時拉長到一小時。民眾到醫院有院內感染風險，醫護多不希望病人在急診空間裡面停留太久。

國際間有解決急診壅塞的成功案例，方震中說，韓國也有健保，當年MERS在韓國發生院內感染，韓國政府採強制轉院制，若有住院必要者即收治，病患若僅需中小型醫院治療就協助轉院，拒絕者需負擔醫療費用，開始強制轉診後，急診壅塞就消失了。