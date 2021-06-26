急診大數據解密1／解決急診大塞車 研擬使用者付費

急診是急重症的第一線，一旦發生突發事故，急診就如同戰場，湧入大量病患，藉由醫護人員的快速應變和分類，讓病患在最短時間獲得醫療診斷。然而，民眾為求快速就醫而濫用急診、造成急診壅塞的情形，一直為外界所詬病。民眾使用急診多數是哪些科別，真的有許多輕症患者湧向急診嗎？今天的「聰明就醫×健保大數據」，深入分析急診就醫數據，了解國內醫療現場實況，也為民眾建立正確的急診觀念。

根據107年到108年的健保資料，急診前十大申報案件及順序排名並無太大落差，一直是其他不明原因發燒、腹痛及骨盆痛、頭暈及目眩、未明示非傳染性胃腸炎及結腸炎、喉嚨痛及胸痛、肺炎、腕部手部及手指開放性傷口、頭部表淺損傷、泌尿系統其他疾患、急性上呼吸道多處或未明示感染在榜上。

但值得注意的是，一直在五、六名徘徊的「肺炎」，109年卻掉到第十名，而原本一直處於第十名的「急性上呼吸道多處或未明示感染」，則完全不見蹤影。

除了排名順序略有更動外，整體案件數在109年也大幅下降，以第一名的案件來看，107和108年分別為44萬2,638及48萬7,171件；109年則為36萬3,368件。

健保署長李伯璋表示，理論上急診就是搶時間，讓急迫的疾病可以快速獲得處理。然而一旦有些人不願在門診等待，為了「快一點」看到醫師而跑到急診，真的需要搶救的病患就會受到影響。就像近期新冠肺炎升溫，許多民眾湧向急診篩檢，但急診人力固定，急診馬上就「爆了」。

針對這種「等不及」看病的情況，現行以開設「門急診」，將門診人力調到急診來因應。但李伯璋認為，這只是不得不的作法，這樣扭曲的醫療生態，正是醫療改革的重點。

而急診整體案件數可能受新冠肺炎疫情影響，在109年大幅下降。李伯璋認為，或許可等到疫情結束後，扣除篩檢人數，檢視有多少病人需要看急診，當作未來真實的參考數據。

但得到真實數據後如何控管人數，不讓民眾往急診塞？不只是醫療端的問題，也必須從民眾端著手。

李伯璋說，有時候制度除了道德勸說的方式，也需要強制才有辦法改變，「就像現在民眾不戴口罩就開罰一樣」，若民眾到急診要付很大代價，自然就會有感。

他表示，不要把所有問題都壓在醫療體系，「這樣醫療體系也很無辜」。因此等疫情過後，希望往使用者付費的方向去做，才有辦法真正改革。

獎勵方案六度修正，確保重大疾病照護品質。

而為解決急診雍塞，衛福部除了在99年公告急診五級檢傷分類基準，快速檢定病人病況危急與嚴重度外，健保署也在101年推出急診品質提升方案，並在108年做了第六度的修正。

其中為確保重大疾病照護品質，訂出四大重大疾病，包括急性心肌梗塞、重大外傷、嚴重敗血症、到院前心跳停止（OHCA）分別訂定需在一定時間內接受必要處置，並給予獎勵。

然而急診除了民眾自行就醫，也包含緊急醫療派案的病患，這樣的指標對於肩負重任的醫學中心或是區域醫院來說是否不公平？

李伯璋表示，健保長久以來都是獎勵方案，且訂定許多指標來「管理」。然而急診病人變數很多，包括暫留時間、病患能否存活出院等，都不是掌握在醫院手上，這樣的評比確實很難。