急診大數據解密2／檢傷三級最多 腹痛 頭暈 發燒最大宗

任何疑難雜症突然來襲，特別在深夜時分，民眾第一時間想到的就是「急診」。根據健保資料庫統計，衝急診的前三大症狀分別為「腹痛及骨盆痛」、「頭暈及目眩」、「其他不明原因發燒」。而近年不斷討論的急診雍塞，也因疾病症狀難以第一時間判別，長時間滯留的症狀以肺炎最長；時常被詬病的輕症跑急診的情況，在健保資料分析檢傷分類，以緊急的第三級為最大宗，僅有極少數的患者為輕症。

健保署分析急診申報症狀排名，107年及108年都是以其他不明原因發燒居冠，人數在44萬到48萬間；109年則以腹痛及骨盆痛36萬居冠；頭暈及目眩位居第三，件數約在22到26萬之間。

中國附醫急症暨外傷中心急診部部主任陳維恭表示，前十大急診申報排名，統統都是「症狀」，進入急診的患者第一步都需要經過檢傷分類。

目前檢傷分類分為五級，第一級到第五級依序的定義為需復甦急救、危急、緊急、次緊急以及非緊急。檢傷分類後，經檢查判斷可能的疾病，由於患者第一時間僅能表達最直接的症狀，甚至有些無法表達，因此急診在輸入診斷碼時，多會先以相對模糊的症狀作為主診斷。

陳維恭指出，這些症狀看似輕微，但不代表是「輕症」。舉例而言，有些人會因過度緊張或是驚嚇過度，出現換氣過度症候群，症狀出現時，患者狀態又急又恐怖，但在急診僅需要給予輕微鎮靜劑，症狀即可緩解。

名列前三名的症狀，看似無害，背後往往可能是重症引發的症狀。以發燒來說，可能是嚴重感染疾病引起的免疫反應；腹痛、頭暈等可能是腫瘤破裂、結石等，有些疾病隨時可能危及性命。

檢傷分類分為五級，109年十大急診症狀診斷分析，皆以第三級「緊急」為最大宗，第一級「復甦急救」以及第五級「非緊急」的人數都是最少。

台灣急診醫學會理事長黃集仁表示，從數據來看，多數患者都是因緊急症狀到急診，極少數患者是輕症就醫。但就算是輕症，症狀來襲正值深夜時分，民眾無法辨識症狀背後的疾病，即使經過診斷是輕症，仍有治療的需要。

陳維恭表示，根據臨床經驗，檢傷三級的患者約有15%到20%需要住院，第四級約5%需要住院，第五級約有1%需住院。一位患者同時也會有多項症狀，檢傷分類是以整體的情勢，以及年紀、是否有共病等多重方式判斷。

以109年的急診申報症狀排名來看，肺炎平均急診暫留時間最長，達596分鐘（約9.9小時）；其次為泌尿系統其他疾患，有518分鐘（約8.6小時）；不明原因發燒為426分鐘（約7.1小時）。

黃集仁表示，引起這三類症狀背後可能的疾病很多，不明原因發燒可能是泌尿道感染、呼吸道感染、腸胃道疾病等。通常先在急診給藥，觀察發燒症狀是否緩解，如果持續發燒，要進一步檢查，準備住院。這些感染疾病大多發生在長輩，滯留時間同時也要考量辦理住院時間、等候病房時間，又或是晚間到急診，直接在急診觀察一晚，隔天再收治住院。

陳維恭指出，這三類症狀患者，介於可以住院與不用住院階段，有時也要加上家屬抉擇的思考時間。其中時間最長的肺炎患者，即使在急診照Ｘ光不明顯，礙於年紀或其他原因，不敢輕易放患者回去，等待照第二張Ｘ光前會先投藥，觀察是否改善。另外，也要加上各科住院病房是否有空床，這些都是增加滯留急診的原因。

107年至108年急診申報症狀排名中，肺炎分別位居第6及第5位，109年則降至第10位。黃集仁表示，去年急診診斷感染性疾病數量明顯大幅下降，主要有幾個原因，疫情爆發後，國人勤洗手、戴口罩，降低被病毒或細菌感染的機率。

黃集仁表示，從去年的十大疾病排序觀察，不只肺炎排名往下降，其他不明原因發燒以及泌尿系統其他疾患的排名都往下降，很明顯是防疫作為讓感染性疾病同時下降。發燒患者中有一部分會演變成肺炎，這兩者有連帶的關係。

陳維恭認為，疫情讓診斷肺炎變得敏感，加上疾管署對肺炎的診斷規格相對高，讓診斷人數下降。去年疫情確實讓感染性疾病減少，包含流感患者都大幅降低，最容易出現感染疾病的小兒科，門診量減至少五成。