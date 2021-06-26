居家快篩成常態 專家傳授最合適的快篩時機

居家快篩試劑上市，大家可在藥局、超商等通路購得，專家提醒，居家篩檢適合在確診者較多的高風險區或與確診者足跡重疊時使用，不可因驗出陰性就掉以輕心。另外，國內居家快篩價格偏高，政府應設法壓低價格，才可能普及。

國外自主快篩有先例，美國推出快速抗原自檢，於藥房、零售商場、線上通路都買得到。日本則在東京等都會區設置快篩包販賣機。德國、南韓、新加坡、印度也推出居家用快篩包。英國側流抗原測試套組則由政府免費配送，民眾在家自主快篩後，必須上網登記結果。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，快篩試劑開賣後，民眾購買意願高，國外居家快篩試劑使用普遍，包括開放運動賽事入場、民眾進辦公室開會等。台大前感染科醫師林氏璧表示，國外有小學生快篩陰性才能到校上課的案例，未來台灣在各單位可主動監測，疫情竄起時更快匡列。

沈采穎表示，國外大量開放民眾篩檢，前提是政府公布快篩試劑檢驗標準，壓低試劑價格，像德國、瑞士，每月發給每人五盒，供民眾每周檢測。反觀國內，居家快篩價格偏高，政府應想辦法調降價格。

沈采穎表示，不同製劑皆標榜和PCR的陽性一致率達九成以上，但可檢測的Ct值範圍不同，結果也不同，建議食藥署公布各廠牌可檢測Ct值範圍及PCR檢測的陽性一致率，並搭配「器材識別碼（UDI）」上傳快篩結果，提供餐廳、活動入場時掃描條碼確認驗陰性入場，若只開放居家快篩卻無配套，難以普及。

林氏璧指出，相較醫事人員所用的篩檢棉棒，居家快篩一般民眾容易操作。但不論何種廠牌，快篩試劑都可能有偽陰性、偽陽性，加上民眾操作時可能有沒有真正取得檢體、尚在潛伏期等狀況，可能驗出陰性而自認安全，放心出門趴趴走，那就很危險。

林氏璧表示，居家快篩有助抓出無症狀感染等隱形傳播鍊，驗出陽性別過度驚嚇、陰性也別太有安全感，若自己有相關接觸史、身旁的接觸者確診，仍建議與當地衛生局、1922聯繫，到醫院做PCR篩檢。

林氏璧以日本去年經驗來看，若不幸再爆發疫情，醫療量能可能緊繃，建議民眾平時囤口罩、乾洗手、酒精等，也可準備居家快篩試劑，作為家庭防疫常備物資，尤其尚未列入優先施打名單中、短期內打不到疫苗的年輕人，可先「超前部署」。