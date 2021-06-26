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居家快篩實測 記者「含淚」測試 10分鐘就有結果

聯合報 / 記者陳雨鑫楊雅棠／台北即時報導
居家快篩試劑使用流程 製表／楊雅棠
居家快篩試劑使用流程 製表／楊雅棠

衛福部食藥署通過居家快篩試劑，上市後詢問度高，從一定要去醫療院所採驗到自己在家可測試，到底應該如何使用？本報記者實測居家快篩試劑使用流程，雖然居家快篩不像核酸檢測需要直戳鼻咽，採檢棒彷佛直入靈魂深處，但採檢過程仍需忍受不適，但想到採檢有助防疫和自主健康管理，還是「含淚」測試。              

先至超商購買居家快篩試劑，超商店員指出，幾乎一上架就秒殺，有些藥局得先預購，一周後才有貨。店員還說，目前購買居家快篩試劑多為年輕人，有人似乎是「易受驚」體質，懷疑自身染疫卻又不敢去社區篩檢站採檢，深怕採檢棒頂到鼻咽，承受不住「一根入魂」。

記者在超商選擇第一眼看見的「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」，回家後開始檢測。先看產品仿單，，拆開包裝，採檢棒長約十五公分，採檢棒尖端柔軟，刷頭大小如同一般棉花棒，必須放進鼻孔裡深入二點五公分，大約是食指戳進鼻孔到底的深度。

採檢棒細如原子筆筆芯，材質又軟，輕輕往內一伸，很容易超過二點五公分的深度。記者一度感受採檢棒刷頭直達眼窩，旋轉五下，鼻腔內部猶如在攪巧克力碎片的冰炫風，瞬間刺激讓眼淚也不爭氣地流下，此時嘴巴不得不張開協助換氣，抽出採檢棒時，又是一次刺激感。

仿單說明，同一根採檢棒，還得放到另一個鼻孔再戳一次，兩處眼窩都被同一根採檢棒抵達，算是平衡兩邊留下的不適感，得吞好幾次口水才得以恢復正常。另一位實測時，雖然採檢棒在鼻孔中旋轉時不感覺痛，卻是頭皮發麻，後續頭暈持續卅分鐘才舒緩。

完成採檢後，採檢刷得放進萃取液中，同樣轉一轉，靜置一分鐘，再蓋上蓋子，滴進快篩卡匣。首次快篩初體驗的兩位記者，看著滴進卡匣的液體朝向試紙另一端奔跑，經過Ｔ位時，顏色持續慘白，抵達Ｃ位時，淺淺的顏色一點一滴浮現，結果是「陰性」，讓人鬆了一口氣。

採檢之前，不知結果，採檢液體滴上卡匣的瞬間，內心冒出「陽性該怎麼辦？」開始想是不是還得到醫院或社區採檢站再接受核一次「一根入魂」的採檢，才剛思索，採檢結果就已出爐，一條線，是陰性。

居家快篩從採檢到結果出爐，前後不到十分鐘，但記者採買的居家快篩試劑，Ct值廿以下才能被採檢出來，對多數輕症或無症狀感染者，恐怕有偽陰性，建議即使完成採檢，仍需要持續做好自主健康管理，包含每天定時量測體溫，紀錄排便、身體情況等。

民眾若有接觸史疑慮，不希望在外排隊篩檢，居家快篩是一個很好的選擇，一劑約要價350元到400元，比較其他國家，台灣費用稍嫌昂貴，若能降低民眾負擔，提高自主篩檢意願，即時揪出無症狀感染者，應可協助阻斷疫情。

記者在超商選擇第一眼看見的「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」，回家後開始檢測。記者胡經周／攝影
記者在超商選擇第一眼看見的「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」，回家後開始檢測。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟1：洗手後，將裝有萃取液的試管打開，放在盒子上的試管置放槽。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟1：洗手後，將裝有萃取液的試管打開，放在盒子上的試管置放槽。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟2：撕開鋁箔袋之後，將卡匣放在平坦桌上。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟2：撕開鋁箔袋之後，將卡匣放在平坦桌上。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟3：撕開採檢刷，採檢刷必須放進鼻孔內，深約2.5公分，預先量好長度。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟3：撕開採檢刷，採檢刷必須放進鼻孔內，深約2.5公分，預先量好長度。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟4：頭往後仰約70度，採檢刷放進鼻孔內約2.5公分，旋轉至少5次約需15秒，再放進另一個鼻孔，執行同樣動作。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟4：頭往後仰約70度，採檢刷放進鼻孔內約2.5公分，旋轉至少5次約需15秒，再放進另一個鼻孔，執行同樣動作。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟4（c）：頭往後仰約70度，採檢刷放進鼻孔內約2.5公分，旋轉至少5次約需15秒，再放進另一個鼻孔，執行同樣動作。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟4（c）：頭往後仰約70度，採檢刷放進鼻孔內約2.5公分，旋轉至少5次約需15秒，再放進另一個鼻孔，執行同樣動作。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟5：將取樣完成的採檢刷尖端放進萃取液試管底部，轉動3-5次後，靜置一分鐘記者胡經周／攝影
居家快篩步驟5：將取樣完成的採檢刷尖端放進萃取液試管底部，轉動3-5次後，靜置一分鐘記者胡經周／攝影
居家快篩步驟6：將滴管牢固蓋上試管並栓緊，並將液體滴入卡匣的S槽中。 記者胡經周／攝影
居家快篩步驟6：將滴管牢固蓋上試管並栓緊，並將液體滴入卡匣的S槽中。 記者胡經周／攝影
居家快篩步驟7：靜置約15分鐘測試結果出爐，一條線顯示為陰性，二條線為陽性反應。記者胡經周／攝影
居家快篩步驟7：靜置約15分鐘測試結果出爐，一條線顯示為陰性，二條線為陽性反應。記者胡經周／攝影

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