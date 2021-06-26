影／Delta變異株侵台怎麼辦？醫建議：打疫苗+落實防疫3寶

Delta變異病毒株侵台，民眾如何防範？台中榮總感染科主任劉伯瑜建議，落實防疫，包括保持安全社交距離、勤洗手、戴口罩等防疫三寶，還是可以有效阻絕Delta變異株傳播。

劉伯瑜說，其次就是注射疫苗，英國研究顯示，完整注射二劑疫苗，可有效降低90%因新冠病毒感染造成住院機會。打疫苗就如同騎機車戴安全帽，除了打疫苗，還是要落實公共衛生好習慣，包括保持社交距離、避免群聚，勤洗手、戴口罩，才能獲得更有效防護。

劉伯瑜說明，Delta變異病毒株最早是去年底在印度被發現，造成大規模感染，連帶的還傳播到英國、澳洲，以致於全世界，都造成廣泛感染的現象，這也是為何最近許多國家把Delta變異病毒株列為嚴密需要關注的對象。根據研究顯示，在家庭裡面，Delta變異病毒株相較於之前Alpha變異病毒株，傳播力上升60%。