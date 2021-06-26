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Delta病毒進入社區 葉彥伯：傳染強、症狀多樣性

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今天公布新增一名新冠肺炎確診個案，為40多歲陪病者採檢確診。記者林敬家／攝影
彰化今天公布新增一名新冠肺炎確診個案，為40多歲陪病者採檢確診。記者林敬家／攝影

彰化今天新增一名新冠肺炎確診個案，為40多歲陸籍女子，陪同婆婆住院，婆婆採檢陰性，她因是陪病者，6月25日採檢Ct值為25.56，她過去與先生在中國大陸工作，去年6月返彰化，感染源待查。

這名台商妻因去年就已返鄉回彰化，加上Ct質數據來看應是最近才感染，彰化縣衛生局長葉彥伯說，連兩天有陪病者採檢確診，這樣事先採檢PCR除了控制院內感染的發生，也是社區主動監測的一種。

住院前PCR篩檢陽性個案的可能感染源有4種，包括先前需疫調釐清但未被發現的接觸者，尤其是跨縣市的接觸者，或來自高風險區域、場所的確診個案或接觸者，如昨天30多歲確診者從在台北從事餐飲服務業後回鄉；另像是牌咖、宗教傳染鏈就是社區裡隱藏的傳染鏈，或無症狀的社區感染者，必須疫調釐清。

屏東近日首見Delta本土病例，Delta病毒確定進入社區，對此，公衛專家葉彥伯也指出，這病毒株與英國變種病毒株特性不同，主要症狀多樣，除了呼吸道還有頭痛、肌肉痠痛，必須將多樣性症狀都納入做主動監測，臨床醫師也要特別注意，加上傳染力強，尤其在室內，之後防疫守則除了戴口罩、洗手、消毒外，也要加強居住環境通風，人口密集機構要保持通風良好，會持續觀察病毒是否擴散來進一步因應。

新冠肺炎 COVID-19

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