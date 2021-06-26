疫情下另類搶購型態！以往賣場採買人潮變成外送員代勞

受國內疫情影響，加上外送平台與賣場業者推出生鮮雜貨外送服務，因此，以往在賣場搶購防疫、民生用品的人潮減少，轉為大量外送員在賣場等候取貨外送，與忙於備貨、清點的賣場人員。這樣的景象，每到用餐尖峰時段，就會出現在高雄部分連鎖賣場，有時因等候時間太久，訂購人棄單，而讓外送員與賣場人員「做白工」。

有外送員觀察發現，中午用餐時段，左營自由路上一間連鎖賣場外，停等約20台外送機車，不少民眾透過外送服務選購生鮮食品，且外送商品以蔬菜、火鍋料、泡麵居多。

在場等候的外送員說，由於生鮮雜貨外送服務，接單後需等待賣場人員備貨，再向取貨的外送員確認數量，隨後才能將商品送往客戶手上，過程比較耗時，再加上，今天中午訂購人數太多，賣場人員忙於備貨、點貨，讓外送員等候近一個小時。

由於等待時間太長，不少外送員、訂購人陸續棄單，眼看賣場人員與外送員白忙一場，也只好將備妥的雜貨放回貨架；部分在場等候的外送員認為，空等的這段時間，反而錯失中餐外送的熱門時段。