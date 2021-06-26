中油破管油汙漂至墾丁海域 地方憂引發生態浩劫

中油高雄大林廠海上輸油管22日破裂原油外洩，油汙先汙染小琉球後，又隨著海流南漂到屏東縣西部海域，居民今早發現大量油汙侵入恆春半島北方山海、紅柴坑等海域，油汙隨著海浪打到潮間帶，批中油沒有擴大檢視油汙擴散流向及劃設可能汙染的海域，要求中油儘速檢討補救；墾管處強調將持續監測環境，將委託學者下海調查是否傷及珊瑚礁生態。

中油22日發生的油管破裂污染案，油汙先漂至小琉球外海和岸際，接著大量油汙一路在外海往南漂流，25日出現在屏東縣車城鄉外海，今天清晨大量出現在恆春鎮山海潮間帶海域及紅柴坑沿岸，海巡署岸巡隊員緊急使用吸油棉及攔油索搶救，但油汙仍持續南漂，居民擔心影響墾丁國家公園後壁湖、南灣甚至小灣等海域。

包括恆春區漁會、恆春鎮長陳文弘和4名縣籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳賓和廖婉汝都口徑一致抨擊中油，指中油從22日發生油汙外洩，採取消極處理，放任油汙一路南漂外，希望海洋保育署、屏東縣政府及墾管處要硬起來，除了要求中油清理乾淨，後續對生態的破壞必須賠和復育。

到場的莊瑞雄說，看到岸邊的攔油索一直被海浪打上岸，海巡弟兄努力放置吸油棉除油，但還是阻擋不了油汙被海浪一波一波打上沿岸的裙礁，而這些珊瑚礁都屬於國家公園內極力保護的生態，令他相當心疼，也擔憂會引發生態浩劫。

中油表示出動3艘工作船於昨天下午抵達浮油現場，以攔油索圍堵浮油，另於海口港僱用8艘漁船，預定於今明天加入，以兩船一組內圍堵執行油汙回收作業，並酌情擴大租用民間船隻協助。