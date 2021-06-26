勞力士ROLEX 2021年雄才偉略大獎名單全新公布

如何改善地球？帶來永續生活目標？從氣候變遷、生物多樣性、人類賴以維生的基礎生存權利，都是這簡單問題的龐大解答之一。勞力士（ROLEX）宣布了2021年的雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得獎名單，透過五位來自不同國家的海洋科學家、環保人士、社會企業家、極地探險家與氣候活動家，透過不同的專案項目，企圖扭轉未來、打造美麗新世界。

來自美國的Felix Brooks- church，為農村麵粉廠設置了「營養增量機（dosifier）」，可在主食中加入微量營養素，以試圖解決坦桑尼亞居民的營養不良問題；來自查德共和國的Hindou Oumarou Ibrahim女士，則利用原住民的傳統知識以繪製自然資源地圖，以改變查德湖鄰近遊牧民族因為天然資源短缺產生的衝突，這在以父權社會為主的查德共和國中，由一位女性領袖倡議和平，猶屬難得；英國的Gina Moseley則是專注於氣候研究的探險家，她以繩索垂降方式，前往地球極北方尚未被探索的北極洞穴，尋找過往氣候變化的線索，或將帶給今日全球天氣變異的知識與分析。

來自巴西的海洋學家Luiz Rocha則致力探索印度洋的「中光層」珊瑚礁及其生物多樣性。別忘了地球並非只有人類生存，早在千萬年前，各式生物早已誕生，而尼泊爾的青年學者Rinzin Phunjok Lama，則推動當地民眾參與保護跨喜馬拉雅地區豐富的生態系統，包含但不限於雪豹及野生犛牛，基於此處正是全球瀕危哺乳動物的家園之一。

勞力士全球公關與形象總監Arnaud Boetsch表示，品牌很早便意識到要為地球的永續作出貢獻，而新一代探險家不再受限單純為求之而探索，更致力於保護地球，而2021年的五位新晉獲獎者正是守護未來的典範。至於如何定義雄才偉略大賞？其評選標準在於：該專案是否對人類與地球有所助益，並具有前瞻視野，以及候選人是否具備實踐項目的技能和決心，獎項鎖定但不限於環境保護、科學醫療、應用科技、文化傳承及探索發現等五大類別。