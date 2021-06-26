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免疫系統異常 40歲女子視力急性惡化只看的到光

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南基醫院眼科醫師周介仁提醒民眾生活作息規律，避免免疫系統異常，導致視力惡化。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁提醒民眾生活作息規律，避免免疫系統異常，導致視力惡化。圖／南基醫院提供

40多歲女性上班族雙眼視力良好，今年2月左眼視力嚴重惡化，才一星期左眼惡化到只能看到光，讓她相當擔心。南投基督教醫院眼科醫師周介仁診斷為急性室神經發炎，透過類固醇注射治療視力恢復到0.9，而視神經發炎原因是免疫系統出問題，已安排免疫風濕科醫師接手後續治療。

周介仁說，蕭姓女病患雖然工作和家庭忙碌，但視力一直很好。沒想到2月左眼突然看不清楚，才短短一星期，惡化到只能看到模糊光線。他立刻安排檢查，初步診斷是罹患急性視神經發炎，若不盡速將發炎控制住，視神經可能永久損壞失明，病患知道病情嚴重性，立刻決定住院治療。

周介仁說，急性視神經炎會導致視力快速減退，治療需和時間賽跑，住院使用大量「腎上腺皮質素」（類固醇）靜脈注射治療，越快治療對視神經傷害越小，蕭小姐住院治療了5天出院，陸續再回門診治療，經過3個月時間，原本只剩光覺的眼睛恢復到現在視力0.9，讓蕭小姐開心不已。

透過住院期間的檢查，急性視神經炎的病因原來是免疫系統出了問題，需長期服用免疫抑制劑，後續就交給免疫風濕科醫師處理。

周介仁說，免疫系統異常會出現的症狀還有眼睛疼痛、鞏膜發炎、淚腺發炎、複視.等等，患者需遵照醫囑服用藥物，若不按時服藥很容易再復發，民眾不可輕忽。提醒民眾睡眠充足、規律生活、才能增加自體免疫力。

南基醫院眼科醫師周介仁提醒民眾生活作息規律，避免免疫系統異常，導致視力惡化。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁提醒民眾生活作息規律，避免免疫系統異常，導致視力惡化。圖／南基醫院提供

視力 醫師 類固醇

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