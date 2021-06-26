下周三前西南風偏強中南部防雨 明天雨最大 留意豪雨彈

鋒面逐漸遠離，台灣轉為西南風環境。中央氣象局說，下周三前西南風偏強，中南部斷續降雨，其中以明天水氣最為充沛，南部恐出現豪雨。

氣象預報員官欣平說，未來一周天氣變化單純，以西南風影響為主，前期變強後期轉穩定。今天台灣上空雲量仍多，大環境吹西南風。一路到下周三，西南風都偏強，輸送水氣比較多，中南部地區降雨持續，但跟梅雨鋒面影響有區別，留意時不時會有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨可能，天氣還是不穩定。

官欣平說，明天水氣充沛，苗栗以南都是雲多天氣型態，出現一陣一陣降雨，南部可能有局部豪雨。

官欣平說，北部、東半部位在西南風背風側，將轉暖熱、午後雷陣雨天氣型態。明天北部、東半部高溫回到33度，中南部因為是迎風面，高溫30到31度，隨著西南風逐漸明顯，北部高溫可能還會接近35到36度，可以說是高溫炎熱。

官欣平說，午後雷陣雨會在山區發展，順著西南風方向，北部、東半部會出現降雨。

官欣平說，下周四、五太平洋高壓增強，西南風減弱，天氣比較穩定，南部迎風面陣雨、雷雨持續，但比下周三前緩和，雨勢會從沿海逐漸下到內陸山區，一整天都還是不穩定。

此外，官欣平也提醒，明天台中以北、基隆北海岸、東南部、馬祖地區風力偏大。

至於將迎颱風季，官欣平說，接下來確實進到颱風活動旺盛時間，7到10月偏向熱帶氣旋系統會發展起來，但很多要素影響颱風行徑發展，氣象局將在下周二舉行颱風季記者會。