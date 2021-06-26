西南風逐漸增強 吳聖宇：中南部近期留意大雨

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，隨著梅雨鋒面北抬，台灣今年的梅雨季也將要告一段落，不過在太平洋高壓正式接手之前，台灣附近還有幾天會受到西南風增強影響的時間，天氣型態呈現南北大不同。

他說，中南部位於迎風面，容易有短暫陣雨或雷雨出現，並且有短時強降雨發生機會，白天的高溫較低，大約在30-32度間。北部、東半部位於背風面，天氣較為穩定，大致為多雲到晴，只有午後山區有局部熱對流雷雨，降雨量不多，受到背風下沉增溫的影響，溫度偏高，未來幾天甚至有35-36度以上高溫出現機會，同時在北部地區會有強陣風出現機會。

吳聖宇表示，預估今天開始西南風就會逐漸增強，中南部的雲量較多，一整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨機會，北部、東半部相對雲量較少，午後山區有熱對流雷雨發生的可能性，中南部高溫30-32度，北部東半部高溫可到34度以上。

他說，晚間起到明天西南風會更為增強，迎風面中南部持續有短暫陣雨或雷雨，同時加上海陸風環流的變化，對流發展較旺盛，有局部短時較大雨勢出現的機會，北部、東半部仍維持多雲到晴山區午後局部雷雨的天氣型態，溫度將更為升高，大台北以及花東縱谷局部區域有可能出現36度或更高的溫度。北部地區風力增大，有強陣風出現機會。

吳聖宇表示，西南風較強的天氣型態，將會維持到下周三左右，自下周四起，西南風強度減弱，太平洋高壓勢力增強北抬，天氣可望趨於穩定，中南部的降雨將明顯減少，天氣型態逐漸轉變為夏季型的午後山區局部雷雨，溫度也將會普遍偏高。