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西南季風盛行中南部防劇烈天氣 吳德榮：下周進入夏季型天氣

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西南季風盛行 吳德榮：中南部防劇烈天氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲(ECMWF)模式，模擬27日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在西南季風環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕(左圖)。模擬27日20時地面氣壓及雨量圖顯示，迎風面中南部有大量降雨(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲(ECMWF)模式，模擬27日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在西南季風環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕(左圖)。模擬27日20時地面氣壓及雨量圖顯示，迎風面中南部有大量降雨(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周三梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕且不穩定的大氣、源源不絕，迎風面中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛。

吳德榮說，背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今、明午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢的機率，下周一起北部平地午後降雨的機率降低。今天北部23至35度，中部24至33度，南部23至33度，東部23至35度。

下周四起至周日太平洋高壓逐漸增強，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。由於是模式末期的模擬，因學理限制而存在不確定性，應持續觀察。

吳德榮 梅雨

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