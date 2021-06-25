快訊

不只黃昭順！張顯耀也被爆打AZ疫苗 義大醫院這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芒果盛產期到！他喜喊「今年超便宜」 網揭背後3理由：搶著賣

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現今年的芒果價格似乎比以往便宜，好奇詢問背後原因，引發討論。 示意圖／ingimage
有網友發現今年的芒果價格似乎比以往便宜，好奇詢問背後原因，引發討論。 示意圖／ingimage

時序進入夏日，來到芒果的盛產期，香甜美味的芒果除了直接食用之外，不少人也會將其製成冰品、飲料，是深受民眾喜愛的水果之一。而有網友就發現，今年的芒果似乎比往年都還便宜，讓他相當驚喜，但也好奇背後原因，直呼「到底為什麼？」話題引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己日前購買水果時，發現如果是尺寸偏大顆的芒果，一斤散賣的售價是49元；但若一次購買整箱、共20顆的芒果，雖然果體尺寸偏小，但只要250元，平均來說價格似乎比往年便宜不少。

原PO接著說，經過詢問後，水果攤老闆告知他芒果價格之所以降低，是因為「受疫情影響而不能出口」，但他認為，疫情從去年就已經出現，覺得這個理由不夠充分，於是決定上網詢問，好奇直呼「今年芒果便宜的原因到底是什麼？」

芒果香氣濃厚、味道甜口，不少人喜愛將其製成冰品，作為消暑聖品。 示意圖／ingimage
芒果香氣濃厚、味道甜口，不少人喜愛將其製成冰品，作為消暑聖品。 示意圖／ingimage

文章曝光後，不少人都留言「我家附近愛文一顆10元」、「附近超商一斤39，大顆的在欉紅愛文」、「現在都有1斤39元左右」、「上次去菜市場買愛文，22顆價錢超級便宜，自己打冰沙來喝有夠爽」等，直呼芒果價格確實明顯降低；但也有人認為「49哪有便宜，每年也都差不多」、「去年芒果就變便宜了」、「芒果有貴過嗎，印象中一到夏天就整箱整箱的送人」。

此外，許多網友則點出影響芒果價錢的原因，可統整為四大類別，包含沒颱風干擾而產量高餐廳店家需求減少疫情下難以銷售，紛紛直呼「沒颱風來亂」、「沒下雨吧」、「今年3、4月沒雨，芒果碳疽病少產量很高」、「餐飲需求少，很多高檔食材現在也便宜」、「不能內用芒果冰」、「現在出口很麻煩」、「因為沒外銷，對內供大於求」、「疫情影響，運費高，外銷利潤少」、「現貨滿手，不快點賣馬上就人踩人」。

芒果 疫情 PTT

延伸閱讀

媳婦伴手禮拿出「速食店炸雞盒」婆婆傻眼批：缺乏常識

心愛的寵物雞失蹤？阿嬤一句話「你正咬著」網哭：童年陰影

疫情下只能叫外送給90歲奶奶 外送員「貼心一舉動」惹哭全網

不愛澀味和苦味 他發現這兩種菜摻在一起煮變清甜

相關新聞

雨炸高雄小港 9車10人一度淹水受困

中央氣象局今晚發布高雄市及屏東縣豪雨特報，高雄市多處累積雨量已逾100毫米，小港區中林路更因淹水一度造成9車10人受困；...

全家「防疫地圖」新登場！快篩試劑、口罩貨態一鍵查詢

疫情關鍵時刻，口罩、酒精、乾洗手等防疫物資已成為生活必需品，為協助民眾能夠方便、快速的購買到防疫商品，全家便利商店App...

一人獨享剛剛好！台南芒果「小果禮盒」國企認購已萬箱

台南芒果上市，6月下旬至7月為盛產期，今年3至5月受乾旱影響，小果比例較往年多，但品質更好，台南市農業局啟動多項產銷措施...

防疫新生活「肌不可失」 屏衛生局鼓勵居家肌力運動

國內疫情持續未歇，長者儘量不出門，也出現運動荒！屏東縣衛生局保健科代理科長邱家惠提醒，人在30歲以前身體的肌肉質量逐年累...

芒果盛產期到！他喜喊「今年超便宜」 網揭背後3理由：搶著賣

時序進入夏日，來到芒果的盛產期，香甜美味的芒果除了直接食用之外，不少人也會將其製成冰品、飲料，是深受民眾喜愛的水果之一。而有網友就發現，今年的芒果似乎比往年都還便宜，讓他相當驚喜，但也好奇背後原因，直呼「到底為什麼？」話題引發討論。

每天吹冷氣好貴？ 台電曝最佳「省電組合」：比加電風扇有效

全國三級警戒持續一個多月來，許多民眾都改為遠距辦公、上課，待在家中的時間拉長，同時也擔心電費爆表。對此，台電公司分享一項開冷氣時的「最佳搭配」，除了能夠提高冷房效果，還可協助節省電力，避免電費超出預期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。