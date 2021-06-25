芒果盛產期到！他喜喊「今年超便宜」 網揭背後3理由：搶著賣

時序進入夏日，來到芒果的盛產期，香甜美味的芒果除了直接食用之外，不少人也會將其製成冰品、飲料，是深受民眾喜愛的水果之一。而有網友就發現，今年的芒果似乎比往年都還便宜，讓他相當驚喜，但也好奇背後原因，直呼「到底為什麼？」話題引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己日前購買水果時，發現如果是尺寸偏大顆的芒果，一斤散賣的售價是49元；但若一次購買整箱、共20顆的芒果，雖然果體尺寸偏小，但只要250元，平均來說價格似乎比往年便宜不少。

原PO接著說，經過詢問後，水果攤老闆告知他芒果價格之所以降低，是因為「受疫情影響而不能出口」，但他認為，疫情從去年就已經出現，覺得這個理由不夠充分，於是決定上網詢問，好奇直呼「今年芒果便宜的原因到底是什麼？」

芒果香氣濃厚、味道甜口，不少人喜愛將其製成冰品，作為消暑聖品。 示意圖／ingimage

文章曝光後，不少人都留言「我家附近愛文一顆10元」、「附近超商一斤39，大顆的在欉紅愛文」、「現在都有1斤39元左右」、「上次去菜市場買愛文，22顆價錢超級便宜，自己打冰沙來喝有夠爽」等，直呼芒果價格確實明顯降低；但也有人認為「49哪有便宜，每年也都差不多」、「去年芒果就變便宜了」、「芒果有貴過嗎，印象中一到夏天就整箱整箱的送人」。

此外，許多網友則點出影響芒果價錢的原因，可統整為四大類別，包含沒颱風干擾而產量高、餐廳店家需求減少及疫情下難以銷售，紛紛直呼「沒颱風來亂」、「沒下雨吧」、「今年3、4月沒雨，芒果碳疽病少產量很高」、「餐飲需求少，很多高檔食材現在也便宜」、「不能內用芒果冰」、「現在出口很麻煩」、「因為沒外銷，對內供大於求」、「疫情影響，運費高，外銷利潤少」、「現貨滿手，不快點賣馬上就人踩人」。