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高雄城市書店「線上讀冊」推出三場講座 洪震宇打頭陣

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
風土系列作家洪震宇舉辦線上直播講座，圖／城市書店提供
風土系列作家洪震宇舉辦線上直播講座，圖／城市書店提供

疫情下新書發表會改以線上直播方式進行，獨立書店「城市書店」舉辦作家洪震宇新書發表會，昨晚透過Google Meet開線上會議室，再用直播軟體OBS配對四個軟體的網路金鑰，從FB與Youtube放送，作家可與讀者線上互動，傳統書店因應疫情走入「數位轉型」時代，後續另有兩場講座也採線上進行。

洪震宇出版《風土創業學》，城市書店昨晚舉辦線上直播講座，洪震宇談「從風土經濟到風土創業，如何部署台灣的後疫大未來」，上千人上線參與。洪以「風土創新SMART五力」切入，包含風土設計力、再生力、美學力、市場感受力與故事力，作為部署後疫情時代的新經濟動能。

城市書店創辦人藍秀珠指出，響應高雄市政府文化局線上讀冊計畫，推出三場系列講座，第一場主講作家洪震宇在台北，與談的策展人黃耀寬在屏東，主持人鄭侑青則在高雄的城市書店，堪稱傳統書店「數位轉型」首發嘗試。

第二場，策展人黃耀寬談防疫科技，從守護台灣失智長輩的本土智慧時尚科技，升級到防疫的智慧離家警報器，以及疫情期間，羅勒農、可可農、冰花農、鳳梨農與芒果農的動人突圍。

第三場，王南琦因投入食安等社會運動，被稱為「戰鬥媽媽」，她將與文史醫師作家沈政璋用愛河深刻的、平易的、歷史的、文化的、旅遊的線索，讓人深度貼近愛河，規劃解封後的深度愛河遊程。

07月22（四）晚上8點，黃耀寬「被五本好書啟發的九個地方創生在地行動」；08月26日（四）晚上8點，王南琦、沈政璋談「戰鬥媽媽的愛河漫遊」，可上城市書店FB或YouTube觀看。

傳統書店因應疫情走入「數位轉型」時代，城市書店每月推出線上講座。圖／城市書店提供
傳統書店因應疫情走入「數位轉型」時代，城市書店每月推出線上講座。圖／城市書店提供

疫情 愛河 直播

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