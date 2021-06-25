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高雄屏東晚間豪雨特報 瞬間豪雨林園區積水樹倒
中央氣象局今天傍晚發布大雷雨即時訊息，高雄瞬間強降雨，在3小時內，林園、小港等區皆飆破百毫米的雨量，造成大寮新厝路、鳳林二路，以及林園區五福路100巷積水，另女子監獄前路樹倒塌，目前警方已到場管制，雨勢仍持續發威。
據高雄氣象站統計，3小時推移累積雨量大於100毫米地區，為林園區137毫米、小港區125毫米；目前雨勢仍持續發威，1小時推移累積雨量大於40毫米地區，分別有，前鎮區125毫米、苓雅103C毫米、大寮94.5豪碼、鼓山81毫米。
由於瞬間強降雨，積水宣洩不及，造成大寮區新厝路、鳳林二路，以及林園區五福路100巷路段積水，導致交通受阻，警方獲報後，隨即派員到場戒備，並疏導人車，以防意外發生。
此外，除道路積水，大寮市道188女子監獄前，一棵路樹倒塌，橫躺在路面，所幸，當下無人行經此處，也未造成任何人傷，警方已派員到場警戒，並連繫清潔隊前往協處。
林園警分局表示，氣象局於今天晚上6時許對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，預計持續至晚間9，呼籲民眾外出注意安全，配合警方疏導。
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