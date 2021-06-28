「客製化」節能！聯電的永續職人 做社福機構暖心後盾

台灣陷入高齡化、少子化的雙重夾擊，社福機構是社會的穩定力量，但在全球倡議永續的浪潮下，誰又可以成為社福機構的扶植力量？

晶圓專工領導者的聯華電子，號召科技人組成節能服務隊，替弱勢社福機構加值「永續力」，小至節能節水，大到老屋修繕，提供「客製化」服務，翻轉常規一次性補貼，用核心職能回饋社會，開啟一趟巡迴台灣的「永續職人」旅程。

解除積累半世紀的難題 邁向下半世紀的陪伴

位於南台灣的伯利恆基金會，建物已有超過50年歷史，在台灣醫療和教育資源最匱乏的年代，是實踐「融合教育」的先驅機構，讓一般孩子、特教孩子能夠玩在一起，在童年種下「同理心」的種子，但再溫暖的園區，也難敵歲月的摧殘。

「建物鋼筋裸露，石塊從屋簷掉落，我們真的很著急」伯利恆社會福利基金會執行秘書陳正霖回憶，當初找3家廠商評估，不是嚴重缺工，就是費用偏高，直到聯電主動找上他們，抱持「姑且一試」忐忑心情，卻開啟一趟驚奇之旅。

半導體領導者的聯華電子，讓科技人組成節能服務隊，發揮「職人精神」協助弱勢社福機構，提供「客製化」節能服務，翻轉常規一次性補貼。 圖／李育霖 提供

在聯電節能服務隊的協助下，老建物重新翻修、安全設備汰換，更讓伯利恆基金會感到暖心的地方，除了前期規劃完整動線，避免施工影響孩童安全，聯電也主動提議更換LED燈具，一連串貼心舉動，讓伯利恆會感念在心。

陳正霖說，很多社福機構遇到工程，其實不容易施作，因為缺乏專業能力，聯電開創一個先導典範，也期待更多企業響應這份善舉。如今，伯利恆解除了積累半世紀的「老舊危機」，將帶著這份永恆力量，陪伴孩子下半個世紀。

點亮永續一試成主顧 年年省下50％電費

「他們是專業團隊，用細心的職人精神，幫我們總體檢」2016年，仁愛基金會獲大量LED燈具，卻礙於沒有人力汰換，直到開啟跟聯電節能服務隊的緣分，一切變得不一樣，節能不再困難，甚至一試成主顧，雙方合作已邁入第4年。

協助身心障礙者的仁愛基金會，跟不少社服機構一樣缺乏專業技術。仁愛基金會執行長林湘雅說，許多建築歷史悠久，慢慢地產生安全疑慮，聯電除了協助汰換節能燈具，也用專業「抓漏」肉眼也看不到問題。

台灣陷入高齡化、少子化的雙重夾擊，社福機構是社會的安定力量，直到聯電節能服務隊出現，要成為社福機構的扶植力量。 圖／李育霖 提供

換上LED燈具後，每次收到電費單，仁愛基金會特別有感，因為省了近50％電費；此外，聯電節能服務隊主動出擊，鎖定仁愛基金會的四個據點，在每間教室空間，增設安全插座、漏水修繕、消防設施診斷，創造安心的環境。

「客製化」節能服務 打造科技人暖心平台

在永續創新的浪潮下，ESG「環境、社會、治理」三大指標，已成為顯學，聯電早已看見前瞻性，在2016年世界地球日前夕，催生節能服務隊，讓具備廠務專長的員工，走出科技園區，發揮核心職能，進一步回饋社會。

聯電風險管理暨安環處資深處長、竹科節能服務隊長賴懷仁說，每一個專案都是「客製化」服務，但除了節水、節電、空調、照明、消防安全等，許多社福機構也從中學習專業知識，未來碰到問題不會手足無措，才能讓一件件永續奇蹟發生。

協助需要幫助的弱勢機構，聯電員工也從中學習成長，翻轉外界對於科技人硬邦邦的人格特質。 圖／李育霖 提供

事實上，位於竹東的世光教養院，在2016年進行改建工程，曾有廠商報價將近2800萬元，直到節能服務隊逐一審視，刪除非必要施作項目，最後工程發包費省下高達850萬，堪稱節能服務隊最經典的案例。

除了協助社福機構，聯電也從中成長。聯電廠務暨擴建工程處長、南科節能服務隊長許書章提到，外界普遍對工程師的印象，人格特質是硬梆梆，但每次完成服務，看到社福機構的感謝，「那種滿足感，不僅改變我們，也是持續向前的動力」。

「要做就做到最好」 用核心職能跟社會對話

聯電節能服務隊成立至今，足跡遍佈全台，截至目前總共服務41家社福機構，累積932人次志工參與，共計減少超過 3000 噸碳排放量，相當於近8座大安森林公園，每年減少近536.8萬度的用電量，形同減少2674萬元的電費。

「我們當初在想，既然要做，就要做到最好」聯電副總經理廖木良強調，聯電的專業是最全方位，預期2025年底前，將服務超過80家社福機構，並持續搭配品質優良協力廠商及供應鏈夥伴，一起出錢出力，創造1+1大於2的實力。