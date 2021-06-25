芝麻入菜好簡單！東大醫生食譜：什錦炊飯、薑燒牛肉
編按：知道芝麻的好，想要從日常料理吸收到芝麻的營養，又擔心不知如何入菜？作者伊藤明子不但是小兒科醫師，同時也是孩子的母親，提供簡易芝麻入菜食譜分享，讓你吃得有滋味有味，做法也相當簡單喔！
●柴魚芝麻入菜
1大匙芝麻素量＝約16㎎
未經處理的鰹魚魚肉，飽含水分和蛋白質，將其乾燥後製作成的柴魚，濃縮了滿滿能打造肌肉的蛋白質，與同樣富含蛋白質的芝麻混合，能攝取到大量的優良蛋白質。另外，想強化骨骼不可缺少的磷、鉀、維他命D 等營養素也相當豐富。
●什錦炊飯搭柴魚芝麻、研磨芝麻
慢慢燜煮後撒上調味，充分攝取芝麻營養！
1人份／膳食纖維6.3g／445kcal
材料（4人份）
柴魚芝麻 4大匙
研磨芝麻 1大匙
雞腿肉 100g
牛蒡（去皮） 1/2根
紅蘿蔔 1/2條
蒟蒻 1/2片
油豆腐皮 1片
白米 約250ml
雜糧 125ml
醬油 3大匙
味醂 2大匙
料理酒 2大匙
高湯 100ml
水 適量
青紫蘇 3片
作法
1. 將雞腿肉、牛蒡、紅蘿蔔、蒟蒻、油豆腐皮切成容易食用的大小。
2. 白米與雜糧洗淨後放入電子鍋，並放入1的材料，加入醬油、味醂、料理酒、高湯。
3. 加入與白米雜糧等量的水至電子鍋，並加入抗氧化柴魚芝麻，混合後炊煮。
4. 飯煮好後，撒上切成細絲的青紫蘇與研磨芝麻。
●薑燒牛肉搭柴魚芝麻
用生薑溫暖身體，微辣口味超下飯！
1人份／膳食纖維0.75g／400.5kcal
材料（2人份）
牛肉（瘦肉部位） 200g
薑 20g
紅辣椒 1根
橄欖油 1大匙
青蔥（切蔥花） 適量
醬汁：
柴魚芝麻 2大匙
醬油 2大匙
味醂 2大匙
料理酒 2大匙
蔗糖 2小匙
作法
1. 牛肉切成容易食用的大小。薑切細絲，紅辣椒去籽後，切小圓片。
2. 鍋中倒橄欖油，加熱後用中火炒香牛肉。
3. 將薑、紅辣椒、醬汁的材料全部下鍋，煮到汁液接近收乾。
4. 裝盤，撒上蔥花。
作者介紹：伊藤明子 （Ito Mitsuko），公共衛生專科醫師、小兒科醫師，在成為二個孩子的媽之後進入醫學院就讀。畢業於帝京大學醫學院、東京大學醫學院醫學研究所。現任東京大學醫學院附屬醫院小兒科醫師、赤坂Family Clinic院長、NPO法人Healthy Children, Healthy Lives代表理事、東京大學醫學院公共衛生學研究所／健康醫療政策學教室客座研究員。
【以上摘文選自《抗氧化芝麻飲食奇蹟》、作者：伊藤明子醫師、譯 者：張郁萱、圖文提供：蘋果屋出版社】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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