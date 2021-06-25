疫情在家放鬆一下 茂管處線上遊茂林新增「六龜篇」

觀光局茂林國家風景區管理處為讓民中居家防疫期間也能體驗旅遊，於官網「線上遊茂林」專區及粉專「Fun心遊茂林」特別推出寶來不老溫泉主題，並開放「檨仔腳文化共享空間」土窯烤麵包網購優惠，邀民眾線上「虛擬旅遊」。

茂管處長柯建興表示，「線上遊茂林」會持續傳遞轄內美麗的景色與悠閒的樂活氛圍，也鼓勵民眾多利用在地商家提供的宅配或外送服務，將好的商品、農特產與家人共享，相關資訊可上茂管處官網 https://www.maolin-nsa.gov.tw/04008398.html 及「Fun心遊茂林」粉絲專頁https://www.facebook.com/Fun.Maolin/ 。

茂管處表示，疫情三級警戒期間，茂林國家風景區三座遊客中心及所轄景點、OT商家皆配合封閉，但為讓民眾在家也能感受轄內美麗景色，特推出「線上遊茂林」介紹各景點，並結合食、宿、遊、購資訊，讓網友直呼，解封後就想去！

六龜寶來不老溫泉剛獲得2020-2021台灣好湯-金泉獎「最佳CP值大獎」，茂管處新增「六龜篇」分享寶來、不老地區的溫泉特色、周邊推薦景點、在地料理與時令農特產，並上架「一日六龜山城人」影片。

茂管處表示， 延續六龜篇主題，以影像方式由高雄市寶來人文協會執行長李婉玲分享，在地居民自莫拉克風災後成立的「檨仔腳文化共享空間」，以就地取材的天然植物、傳統工藝、農特產，製作植物染、手工陶器、窯烤麵包等，寶來人文協會推出防疫方案，8月31日前窯烤麵包全面優惠價，可線上訂購。