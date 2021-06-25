花卉水傷 彰化產地花價飆升2至3成

疫情重創花價，農糧署和彰化縣政府聯手搶救在地花卉產業，這兩天進入第二階段，將送出1萬8000個花材包給縣內公教人員，政府採購略策奏效，加上產地花卉水傷，拍賣價格急速回升，田尾鄉大宗花卉洋桔梗走出每把40元低價谷底，已重回百元高價。

彰化縣田尾鄉農會今天指出，過去一周急降雨加大雨，田尾鄉露天花卉受損2至3成，洋桔梗和非洲菊屬於溫室栽培，幾乎沒影響，但整體花卉產量減少，勢必帶動花價上升。

國內本土爆發疫情，大小活動停擺，民眾也不太送花，花卉用量急遽縮減，導致花價下跌，農糧署和彰化縣政府祭出多項策略搶救，第一階段送大花束給警消和醫護，放在辦公場所和護理站等地方，表達縣民向第一線防疫人員致敬，第二階段是在縣內13處公家廳舍的17個地點連續3次布置花藝，第三階段送花材包給縣內公教人員，趁著放暑假前，這兩天陸續送出。

田尾鄉農會表示，政府搶救花卉策略發揮拉抬花價的預期效果，加上過去一周下雨，產地花價幾乎回到疫情前的水準，各大學舉辦畢業典禮那時的洋桔梗每把平均40元，到上周每把85元，今天一級品拍賣價已破100元，田尾鄉大宗花卉大黃菊每把均價也從52元上漲到80元至90元。

田尾鄉農會認為，光靠政府補助拉抬花價只能救急，長久之計還是需要民眾養成買花的習慣，疫情當前，俗語說「先顧肚子，再顧佛祖。」民眾一定先買民生必需品，如果把花也當成生活的一部分，撥出一些費用買花，花卉產業不致於受衝擊如此大。

農糧署和縣政府將補助田尾鄉1萬份冷藏運送切花費用，鄉農會銷售花卉材料箱，每箱可望補助低溫宅配250元，等於消費者用產地價就能買到一大束花，分插2至3瓶綠美化環境，讓心情變好，有助免疫力對抗疾病。

鄉農會總幹事吳政憲表示，有政府補助扶持花卉產業雖好，終非長久之計，最重要的還是養成民眾用花習慣，不只舉辦活動、送禮時買花，平常也可買花回家瓶插，花謝了就換花，這樣才能幫助花卉產業不再因疫情等突發狀況造成花卉滯銷，及花價大起大落。