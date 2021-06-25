愛買量販6月27日起 中部以北10家門市陸續開賣居家快篩試劑

近來開放民眾居家自我篩檢，以迅速找出疑似陽性個案、阻斷感染源，愛買量販即將於本周日（6月27日）起在中部以北部份門市首度開賣居家快篩試劑，引進國產「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組（5入裝）」，售價1,530元、不拆售，在中部以北指定10家門市賣場中附設藥妝陸續上架，每店限量開賣、售完為止，實際配送數量以各店到貨為主。

愛買量販提醒，居家快篩試劑適合使用於可能感染病毒比較高地區的民眾，如確診數較多的區域、確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史等情況，留給需要的民眾，切勿囤貨，產品建議保存在2～30°C的環境中。另外，採檢完的家用試劑及試劑棒請依中央疫情指揮中心指示密封包妥，保護自己與他人。

愛買量販開賣居家快篩試劑的門市包括北北基地區的基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、三重店、永和店，桃竹地區的桃園店（6月29日前到貨）、新竹店、巨城店，以及台中地區的復興店（6月29日前到貨）。