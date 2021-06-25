快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛買量販6月27日起 中部以北10家門市陸續開賣居家快篩試劑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
愛買量販6月27日起於中部以北指定10家門市賣場中附設藥妝陸續限量開賣國產「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組（5入裝）」，售價1,530元，售完為止。圖／愛買量販提供
愛買量販6月27日起於中部以北指定10家門市賣場中附設藥妝陸續限量開賣國產「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組（5入裝）」，售價1,530元，售完為止。圖／愛買量販提供

近來開放民眾居家自我篩檢，以迅速找出疑似陽性個案、阻斷感染源，愛買量販即將於本周日（6月27日）起在中部以北部份門市首度開賣居家快篩試劑，引進國產「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組（5入裝）」，售價1,530元、不拆售，在中部以北指定10家門市賣場中附設藥妝陸續上架，每店限量開賣、售完為止，實際配送數量以各店到貨為主。

愛買量販提醒，居家快篩試劑適合使用於可能感染病毒比較高地區的民眾，如確診數較多的區域、確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史等情況，留給需要的民眾，切勿囤貨，產品建議保存在2～30°C的環境中。另外，採檢完的家用試劑及試劑棒請依中央疫情指揮中心指示密封包妥，保護自己與他人。

愛買量販開賣居家快篩試劑的門市包括北北基地區的基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、三重店、永和店，桃竹地區的桃園店（6月29日前到貨）、新竹店、巨城店，以及台中地區的復興店（6月29日前到貨）。

愛買 快篩 疫情

延伸閱讀

民眾詢問居家快篩陽性怎麼辦？台中市公布SOP指引標準

POYA寶雅全台33家門市 本周六限量開賣MIT快篩試劑套組

居家快篩試劑上市 杏一醫療即日起開賣

寶雅明開賣新冠快篩試劑套組 首波導入33間門市

相關新聞

一人獨享剛剛好！台南芒果「小果禮盒」國企認購已萬箱

台南芒果上市，6月下旬至7月為盛產期，今年3至5月受乾旱影響，小果比例較往年多，但品質更好，台南市農業局啟動多項產銷措施...

防疫新生活「肌不可失」 屏衛生局鼓勵居家肌力運動

國內疫情持續未歇，長者儘量不出門，也出現運動荒！屏東縣衛生局保健科代理科長邱家惠提醒，人在30歲以前身體的肌肉質量逐年累...

35歲男彩印處方箋稱遺失 半年內連2次詐得168顆安眠藥

北部一名35歲男子，自去年7月到12月，先後以「處方箋遺失」、「偽造處方箋」至藥局重複領用第四級管制安眠藥史蒂諾斯，造成...

下半年大氣環境趨正常 彭啟明：侵台颱風數量應在平均值

從周二開始影響台灣的滯留鋒面即將告一段落，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前鋒面已減弱，仍在...

開箱影片／實測居家快篩劑很好買 戳鼻戳到瘋狂打噴嚏！

食藥署日前通過5家居家快篩試劑，像是「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」及「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」等已在藥局、超商、藥妝店、量販店等地發售。YouTube頻道「珍奶泰倫」搶在全聯24日開賣時拿到居家快篩套組，沒想到將採檢棒戳入鼻孔的「開箱」過程讓他狂打噴嚏！

《老鷹之手》導演賴麗君奪坎城大獎：生命是泥濘 必須勇往直前

蓮藕田裡的泥巴很深很黏，當你一腳踩進去，必須一直走，不能停下來，停下來的話你就會陷下去，被泥濘一路淹到胸口。」《老鷹之手》導演賴麗君說，每當她想放棄時，就會想起藕農莊傑全告訴她的這段話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。