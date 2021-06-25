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一人獨享剛剛好！台南芒果「小果禮盒」國企認購已萬箱

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局媒合國營企業認購「小果禮盒」，每箱6公斤16到18顆，「一顆一人獨享剛剛好」。圖／農業局提供
台南市農業局媒合國營企業認購「小果禮盒」，每箱6公斤16到18顆，「一顆一人獨享剛剛好」。圖／農業局提供

台南芒果上市，6月下旬至7月為盛產期，今年3至5月受乾旱影響，小果比例較往年多，但品質更好，台南市農業局啟動多項產銷措施，藉由加強媒合國營企業及企業團購，增加線上及網路行銷，並持續拓展外銷市場，以維穩芒果產銷。

臺南市政府農業局表示，「小果禮盒」每箱6公斤16至18顆，定價為350到450元（未含運費），比大果的芒果便宜許多，但風味不減，尤其疫情期間宅在家，一個人獨享一顆剛剛好。

農業局長謝耀清説，為了穩定臺南芒果產銷，農業局與農委會共同啟動一系列產銷措施，例如藉由媒合國營事業、南科園區及各大企業踴躍訂購小果禮盒，目前訂購量已近萬箱。農業局並持續加強網路行銷與電商平台推出促銷方案，鼓勵民眾踴躍採購當季芒果。

外銷訂單方面，玉井蒸熱廠已於5月20日啟動首批芒果蒸熱作業，截止6月24日止，蒸熱場天天滿載，6月21日至6月24日止蒸熱量多達70公噸，目前蒸熱量累計已達467公噸，其中以韓國278公噸蒸熱量最多，其次為日本189公噸，預計下周至少還有50噸外銷量。

 臺南市山上果菜生產合作社理事主席溫水泳說，目前芒果持續外銷香港、新加坡，外銷作業正常。

謝耀清指出，為避免新型冠狀病毒影響農產拓銷，將全力展開芒果外銷作業以維穩國內價格，請農民放心。農業局輔導轄內農會及合作社場推出芒果小果禮盒，送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購，訂購資訊如下：

1.官田區農會：06-5791221轉100、103、106

2.南化區農會：06-5773620

3.玉井區農會：06-5748551、06-5748553

4.楠西區農會 : 06-5751612轉17

5.左鎮區農會 : 06-573716轉113、126

6.山上果菜生產合作社： 06-5774247

芒果 農會 臺南

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