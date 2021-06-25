每天吹冷氣好貴？ 台電曝最佳「省電組合」：比加電風扇有效

全國三級警戒持續一個多月來，許多民眾都改為遠距辦公、上課，待在家中的時間拉長，同時也擔心電費爆表。對此，台電公司分享一項開冷氣時的「最佳搭配」，除了能夠提高冷房效果，還可協助節省電力，避免電費超出預期。

台電公司透過臉書「電力粉絲團」發文表示，民眾開冷氣降低溫度時，可以同時搭配「循環扇」一起使用，如此一來，便能有效幫助室內的空氣對流，並提高冷房的速度，藉此達到節省電力的效果。

台電說明，循環扇和一般的電風扇雖然外觀相似，但兩者的原理不同。電風扇是利用散發出「一般的風」，吹過皮膚表面將熱量帶走，讓人感到涼爽；循環扇則是透過扇葉和內部裝置的特殊設計，吹出「螺旋柱狀的集中風力」，更適合帶動空氣流通。

此外，台電也在官網指出，循環扇的最佳擺放位置是「冷氣出風口的下方」，並將循環扇「呈現仰角」，讓冷空氣能捲入後方的扇葉，並讓循環扇的風打到牆壁後反射，使冷熱空氣進行循環，以加速降溫。