防疫新生活「肌不可失」 屏衛生局鼓勵居家肌力運動

國內疫情持續未歇，長者儘量不出門，也出現運動荒！屏東縣衛生局保健科代理科長邱家惠提醒，人在30歲以前身體的肌肉質量逐年累積，之後會開始走下坡，平均每10年可能流失3%至8%肌肉質量；初期肌肉流失自己不會察覺什麼不對勁，隨著年齡增長流失速度會加快，長者長時間在家若少走動，甚至缺乏運動，會出現四肢無力的「肌少症」。

「長者在家防疫不無聊，一起身體動次動！」邱家惠說，長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作，這些動作簡單方便需長期實作，對於訓練大腿肌肉力量有相當的效果，提醒防治肌少症的飲食要重視高品質蛋白質﹕如豆腐及豆製品、魚類、海鮮、雞蛋、肉類等，乳製品每天至少喝1.5至2杯，利用自家院子或窗邊曬太陽來合成維生素D。