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防疫新生活「肌不可失」 屏衛生局鼓勵居家肌力運動

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣衛生局鼓勵長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。圖／屏東縣政府提供
屏東縣衛生局鼓勵長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。圖／屏東縣政府提供

國內疫情持續未歇，長者儘量不出門，也出現運動荒！屏東縣衛生局保健科代理科長邱家惠提醒，人在30歲以前身體的肌肉質量逐年累積，之後會開始走下坡，平均每10年可能流失3%至8%肌肉質量；初期肌肉流失自己不會察覺什麼不對勁，隨著年齡增長流失速度會加快，長者長時間在家若少走動，甚至缺乏運動，會出現四肢無力的「肌少症」。

「長者在家防疫不無聊，一起身體動次動！」邱家惠說，長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作，這些動作簡單方便需長期實作，對於訓練大腿肌肉力量有相當的效果，提醒防治肌少症的飲食要重視高品質蛋白質﹕如豆腐及豆製品、魚類、海鮮、雞蛋、肉類等，乳製品每天至少喝1.5至2杯，利用自家院子或窗邊曬太陽來合成維生素D。

她說，防疫期間對長輩關懷不能少，可透過簡易長者整合性照護評估來測試家中長輩的身心健康，什麼是長者整合性照護評估？簡單的說就是評估自己是否「記得起｣、「走得動｣、「吃得下｣、「看得見｣、「聽得清｣、「活得好｣、「藥安全｣、「心情好｣，要測試一下家中長輩身心健康情形，也可上縣衛生局官網衛教專欄瀏覽評估示範教學，另屏東縣觀昇屏南有線電視第三台公用頻道也有「陪您宅家運動｣節目，邀大家作伙運動，肌不可失。

屏東縣衛生局鼓勵長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。圖／屏東縣政府提供
屏東縣衛生局鼓勵長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。圖／屏東縣政府提供
屏東縣衛生局鼓勵長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。圖／屏東縣政府提供
屏東縣衛生局鼓勵長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。圖／屏東縣政府提供

衛生局 屏東縣 疫情

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