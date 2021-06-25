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全球首款5K旗艦級VR一體機「HTC VIVE Focus 3」登台

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
利用HTC VIVE Focus 3及VIVE Business Visualization，可於虛擬環境中檢視產品設計3D模組。圖／HTC提供
利用HTC VIVE Focus 3及VIVE Business Visualization，可於虛擬環境中檢視產品設計3D模組。圖／HTC提供

HTC今天（6月25）宣布全球首款5K旗艦級VR一體機「HTC VIVE Focus 3」正式登台，為企業及進階使用者打造功能強大、輕鬆上手且具有優越配套解決方案的VR設備，讓工作團隊無縫遠端合作，; 同時也將帶給使用者更精緻的擬真、沉浸、如臨現場的體驗，可於HTC網路商店、VIVE體驗門市及指定電商平台購買，建議售價32,900元。

HTC VIVE Focus 3代表新型態的VR一體機，全面提升圖像表現、音效設計，考究穿戴便利及舒適度，更搭載超高效能，最重要的是搭配全方位商務應用服務平台與應用軟體，將大幅變革人們的工作方式。HTC VIVE Focus 3無須額外連接電腦即可使用，可讓使用者快速上手，同時提供企業進行簡易維運，適合各行各業應用於教育訓練、產品設計、線上展會等活動與溝通；進階使用者也可透過VIVE Business串流功能，即可與PC連結渲染高複雜VR影像，體驗頂尖的VR效能，更可直接於VR環境內操作電腦桌面進行訊息檢視、網頁瀏覽或參加視訊會議。

HTC VIVE Focus 3提供銳利細緻的5K解析度及120度寬闊視野的影像呈現，並配有沉浸式3D空間音效與降噪、抗回音的雙麥克風；採用高通XR應用系列中最高等級7nm製程的Snapdragon™ XR2晶片，專為更極致優化的XR應用而生。此外，搭載AI驅動inside-out精準追蹤技術，搭配全新符合人體工學設計的控制器，為市場上最輕的6Dof控制器之一，不論初學者或專家都能感受到人機一體的絕佳操控性；擁有26.6Wh蓄電量與可輕鬆更換的可拆式電池，以及長時間配戴亦能保持前後平衡舒適感，再加上專利式快速穿戴按鈕，與內建主動式降溫機制及熱優化電池，皆為長時間使用下所需的涼爽、舒適感與便利性而設計。

HTC VIVE Focus 3即日起開賣，建議售價32,900元，上市將搭贈6個月免費企業應用服務，包含VIVE Business及VIVE Sync企業版（總價值8,100元）。消費者可於HTC VIVE網路商店、VIVE體驗門市及PChome購物、momo購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物等指定電商平台選購。

HTC VIVE Focus 3可輕鬆便利於工作空間中使用。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3可輕鬆便利於工作空間中使用。圖／HTC提供
透過HTC VIVE Focus 3可於家中進行遠距會議。圖／HTC提供
透過HTC VIVE Focus 3可於家中進行遠距會議。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3，建議售價32,900元。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3，建議售價32,900元。圖／HTC提供
VIVE Business Therapy方便利用HTC VIVE Focus 3進行復健訓練。圖／HTC提供
VIVE Business Therapy方便利用HTC VIVE Focus 3進行復健訓練。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3，建議售價32,900元。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3，建議售價32,900元。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3搭配VIVE Business Learning，讓學習更輕鬆真實。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3搭配VIVE Business Learning，讓學習更輕鬆真實。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3全新打造符合人體工學設計的控制器，，為市場上最輕的6Dof控制器之一。圖／HTC提供
HTC VIVE Focus 3全新打造符合人體工學設計的控制器，，為市場上最輕的6Dof控制器之一。圖／HTC提供

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