全球首款5K旗艦級VR一體機「HTC VIVE Focus 3」登台

HTC今天（6月25）宣布全球首款5K旗艦級VR一體機「HTC VIVE Focus 3」正式登台，為企業及進階使用者打造功能強大、輕鬆上手且具有優越配套解決方案的VR設備，讓工作團隊無縫遠端合作，; 同時也將帶給使用者更精緻的擬真、沉浸、如臨現場的體驗，可於HTC網路商店、VIVE體驗門市及指定電商平台購買，建議售價32,900元。

HTC VIVE Focus 3代表新型態的VR一體機，全面提升圖像表現、音效設計，考究穿戴便利及舒適度，更搭載超高效能，最重要的是搭配全方位商務應用服務平台與應用軟體，將大幅變革人們的工作方式。HTC VIVE Focus 3無須額外連接電腦即可使用，可讓使用者快速上手，同時提供企業進行簡易維運，適合各行各業應用於教育訓練、產品設計、線上展會等活動與溝通；進階使用者也可透過VIVE Business串流功能，即可與PC連結渲染高複雜VR影像，體驗頂尖的VR效能，更可直接於VR環境內操作電腦桌面進行訊息檢視、網頁瀏覽或參加視訊會議。

HTC VIVE Focus 3提供銳利細緻的5K解析度及120度寬闊視野的影像呈現，並配有沉浸式3D空間音效與降噪、抗回音的雙麥克風；採用高通XR應用系列中最高等級7nm製程的Snapdragon™ XR2晶片，專為更極致優化的XR應用而生。此外，搭載AI驅動inside-out精準追蹤技術，搭配全新符合人體工學設計的控制器，為市場上最輕的6Dof控制器之一，不論初學者或專家都能感受到人機一體的絕佳操控性；擁有26.6Wh蓄電量與可輕鬆更換的可拆式電池，以及長時間配戴亦能保持前後平衡舒適感，再加上專利式快速穿戴按鈕，與內建主動式降溫機制及熱優化電池，皆為長時間使用下所需的涼爽、舒適感與便利性而設計。