印度爆發白黴菌感染症 中榮超前部署引進檢測試劑

印度的新冠肺炎疫情仍未緩解，又爆發白黴菌感染症，台中榮總感染科主任劉伯瑜今天表示，台中榮總引進可以檢測白黴菌感染症的核酸檢測試劑，可快速檢驗，早期對症治療。

印度爆發第二波的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情之際，又出現白黴菌感染症，劉伯瑜指出，至今年5月底為止，印度白黴菌感染症病例已達9000多例，死亡率高達50%。

劉伯瑜與中興大學生科院共同研究發現，這次印度爆發的高致死率白黴菌感染症，主要感染黴菌為白黴菌門，其中包含大家比較常聽到的麵包霉與比較罕見的菌種，都是常見的環境腐生真菌，在土壤、腐爛水果及蔬菜、動物屍體及糞便中都可以發現它們的蹤跡。

劉伯瑜說，白黴菌感染症是一種嚴重的黴菌感染疾病，一般而言並不常見，但會發生在免疫功能不良的病人。其中包含造血幹細胞移植、實體器官移植、血液惡性腫瘤和未受控制的糖尿病患等，經由人類吸入空氣中黴菌的孢子所造成。

劉伯瑜表示，白黴菌會感染人類的鼻竇、腦部、肺部及皮膚等部位，病患會出現鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等症狀。感染之後，若不及時治療，白黴菌將快速擴散，導致患者死亡。

劉伯瑜說明，傳統上，白黴菌病是以組織病理學檢查、培養或輔佐電腦斷層掃描來診斷，但上述檢測方法可能有時效與敏感性的問題，因此近年來有越來越多的臨床單位使用核酸檢測（PCR）的方法。

台中榮總感染科超前部署引進可以檢測白黴菌感染症的核酸檢測試劑。劉伯瑜表示，國外的研究顯示核酸檢測敏感性及專一性可高於9成以上，能夠快速地診斷出白黴菌感染病，更早開始適當治療。