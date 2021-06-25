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POYA寶雅全台33家門市 本周六限量開賣MIT快篩試劑套組

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導

自食藥署公布核准家用快篩劑，POYA寶雅積極與國內廠商業者聯繫合作，並經過接洽爭取到販售通路，目前已核准販售國產「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」家用快篩試劑，一盒5入售價1,700元，今晚（6月25日）陸續配貨到POYA寶雅門市，首批到貨POYA寶雅將於本周六（6月26日）上午10點在全台限定33家門市開賣，每間門市限量30盒，每人限購一盒，售完為止，可搭配POYA Pay所有優惠使用。POYA 寶雅預計會有第二批到貨，相關規範會再統一對外公告。

POYA寶雅引進國產「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」家用快篩試劑，方便一般民眾自行檢驗，靜待15～30分鐘即可檢測結果，使用前須將雙手徹底洗淨並擦乾雙手，抬頭後仰約70度，將採檢刷往鼻孔內放置後，抵達鼻腔2.5公分旋轉至少5次，大約15秒即可完成採檢，將收集到的樣本放入萃取液混合後，滴入至卡匣等待判讀。當測出結果為陰性時，仍請遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之後家用快篩試劑及拭劑棒勿任意丟棄，必須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；若驗出為陽性，應盡速撥打1922，依照指示方式進行處理。

POYA寶雅呼籲，首批販售家用快篩試劑每間門市均有限量，建議有「曾與確診者足跡重疊」、「確診者足跡熱區」、「使用者與確診者有接觸史」、「確診數較多的區域」等情況下再進行選購，全台寶雅門市人員將會嚴格控管人流排隊，減少群聚效應，維持社交距離，室內賣場維持一人一坪規範，入店選購消費者均須簡訊實聯制登記、配戴好口罩、量體溫及酒精消毒。

POYA寶雅將於本周六（6月26日）上午10點在全台限定33家門市開賣國產「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」，一盒5入售價1,700元，每間門市限量30盒，每人限購一盒。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅將於本周六（6月26日）上午10點在全台限定33家門市開賣國產「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」，一盒5入售價1,700元，每間門市限量30盒，每人限購一盒。圖／POYA寶雅提供

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