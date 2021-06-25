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「快樂缺氧」可能急速猝死 醫教1招自我檢測

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新說，初期隱形缺氧不會感到明顯不舒服，但病情惡化時，從發病到死亡的時間可能只有半天。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新說，初期隱形缺氧不會感到明顯不舒服，但病情惡化時，從發病到死亡的時間可能只有半天。圖／大甲李綜合醫院提供

疫情嚴峻，陸續傳出確診者在家猝死的消息，「快樂缺氧」被大眾熱烈討論，又被稱為「隱形缺氧」或「沉默缺氧」，意指慢性低血氧的症狀。大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新建議，疫情期間，健康的民眾可每日監測血氧濃度，若已是確診者，更應每日經常性監測血氧，正常成人血氧飽和度約落在95%至100%，年長者約在95%，90%以下應儘速就醫治療。另外，民眾也可按壓大拇指自我檢測。

「快樂缺氧」初期民眾缺氧會不自覺，不會特別不舒服，也不會喘。黃朝新說，若不是因爬樓梯或劇烈的活動下，其實感受不到喘、頭暈眼花或心悸等症狀，但是隨著病情惡化，當缺氧的症狀浮現時，例如呼吸急促、心悸等，呼吸會越來會吃力，病情急速惡化最後昏迷、呼吸停止甚至死亡，令人擔心害怕的是，從惡化到死亡的時間可能只有半天。

黃朝新說，疫情期間，健康的民眾可每日監測血氧濃度，除透過血氧機監測血氧指數外，民眾也可留意手指的血液循環是否良好，按壓大拇指，大約兩秒後若恢復健康的粉色，即代表沒有缺氧，但若持續呈現紫色或灰白色，建議趕緊就醫，因為很有可能已出現缺氧症狀。如血氧持續下降，則需至醫療院所做進一步檢查，判斷是否感染新冠肺炎或是肺炎惡化等跡象。

黃朝新表示，在臨床上，病患如果染疫，醫師會使用氧氣及瑞德西韋治療，當上述的治療未達效果時，則可考慮使用(HFNC)經鼻高流量濕化氧療方式來治療。針對新冠肺炎中度病患，這樣的方式可以提供較有效且舒適的治療。

黃朝新也提醒慢性阻塞性肺病的患者，因病症是一種呼吸道長期發炎，致無法恢復的呼吸道阻塞，氣體沒辦法順利的進出呼吸道，通常會有呼吸急促、胸悶、喘、咳等症狀，症狀雖與新冠肺炎類似，但發燒程度略有不同，阻塞性肺病發作時不太會發燒，最多輕微發燒，且此疾病最主要的成因與吸菸、二手菸或長期曝曬在粉塵、化學物質與有害煙霧中有關，近年空氣汙染也成為重要指標之一，因此建議民眾最好的方式就是戒菸與遠離粉塵環境，外出時穿戴口罩及穿長袖衣物，盡可能避免接觸PM2.5，也可接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等疫苗，都可減少類似情況發生。

新冠肺炎 流感疫苗 發燒

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