快訊

北市府11樓一駐衛警確診 議員：市府蓋牌員工提心吊膽上班

疫苗殘劑新指引 基層人員：陳宗彥一句話 我們剉咧等

北農群聚後急應變 市井小民疫下求生

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影

清晨北農旁的市場開始人車變多，出門採買的民眾除了口罩外，有的也多戴上透明眼罩或面罩，市場的清潔工、送貨員夾雜在其中進進出出，有的人蹲坐在沒有人的角落囫圇吃著早餐充飢，努力勞動轉取一天工資。

北農群聚事件後擴大篩檢累計六十五人染疫，中央疫情指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲事發後先後都到北農視察，雙方對採取施打疫苗、快篩陰性進場來阻斷北農疫情傳播有共識，但防疫作法卻不同調，陳時中建議直接進行ＰＣＲ檢驗提高篩檢效率，柯則認為北農人員散布全台各地，做ＰＣＲ沒想像中容易。

昨天中央流行疫情指揮中心啟動「市場專案」，明定市場從業人員未持有六月二十日以後檢驗陰性證明者不得進場，且須完成篩檢後方得接種疫苗。有攤商不知道氣得跳腳，也有承銷商抱怨優先施打疫苗卻只先排入攤位註冊人，同攤員工卻不能施打，如何談全市場防疫？

北農每日物流南來北往十分頻繁，又是攸關民生所需的蔬果魚肉，中央疫情指揮中心與北市府雖有全面快篩、疫調及打疫苗的共識，但接種造冊與現場實際工作人員若不相符等狀況，也讓市場工作者擔心受怕。

經過兩天的緊急快篩應變後，今天市場處凌晨減少出入口，門口工作人員全程穿著防護衣，嚴格請進出者實聯制、量體溫、出示快篩合格證明文件把關。

新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場的一早仍有許多採買民眾。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場的一早仍有許多採買民眾。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場旁的攤商一早就忙著做生意。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場旁的攤商一早就忙著做生意。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，圖為萬大果菜市場的清潔人員一早忙著清運垃圾。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，圖為萬大果菜市場的清潔人員一早忙著清運垃圾。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關，進入市場的車量依序排隊。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關，進入市場的車量依序排隊。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場減少出入口，並派員全副武裝實聯制、量體溫並出示快篩合格證明文件把關。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場旁一位勞動者從凌晨忙到清晨，蹲坐在無人的角落囫圇吃早餐。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，北農發生群聚事件後加強防疫，台北萬大路果菜市場旁一位勞動者從凌晨忙到清晨，蹲坐在無人的角落囫圇吃早餐。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，台北萬大路果菜市場旁的攤商一早就忙著做生意。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情延燒，台北萬大路果菜市場旁的攤商一早就忙著做生意。記者潘俊宏／攝影

北農 疫情 疫苗

延伸閱讀

四川增2例來自台 陳時中：類似狀況頻傳是正常的

施明德：不准蔡政府以「台灣安全標準」放行國產疫苗

梅克爾混打疫苗！ 陳時中：需更多科學證據再評估

疫苗殘劑規定、公車司機先打？指揮中心25日討論

相關新聞

35歲男彩印處方箋稱遺失 半年內連2次詐得168顆安眠藥

北部一名35歲男子，自去年7月到12月，先後以「處方箋遺失」、「偽造處方箋」至藥局重複領用第四級管制安眠藥史蒂諾斯，造成...

下半年大氣環境趨正常 彭啟明：侵台颱風數量應在平均值

從周二開始影響台灣的滯留鋒面即將告一段落，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前鋒面已減弱，仍在...

《老鷹之手》導演賴麗君奪坎城大獎：生命是泥濘 必須勇往直前

蓮藕田裡的泥巴很深很黏，當你一腳踩進去，必須一直走，不能停下來，停下來的話你就會陷下去，被泥濘一路淹到胸口。」《老鷹之手》導演賴麗君說，每當她想放棄時，就會想起藕農莊傑全告訴她的這段話。

孕婦接種疫苗 3情況不建議施打

●孕婦新冠疫苗接種，以mRNA疫苗為主

壓力大 居家上班兼顧小孩 專家：先降低標準

疫情改變原有的生活模式，學生遠距上課、家長居家上班。一名在台北從事金融保險業的女性上班族說，居家上班要同時兼顧小孩、事業...

健康你我他／看書整理植栽 寫旅行回憶錄

疫情持續延燒，那些看不見的病毒，究竟隱藏在何處？人心惶恐，必須再居家防疫一陣子了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。