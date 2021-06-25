北農群聚後急應變 市井小民疫下求生

清晨北農旁的市場開始人車變多，出門採買的民眾除了口罩外，有的也多戴上透明眼罩或面罩，市場的清潔工、送貨員夾雜在其中進進出出，有的人蹲坐在沒有人的角落囫圇吃著早餐充飢，努力勞動轉取一天工資。

北農群聚事件後擴大篩檢累計六十五人染疫，中央疫情指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲事發後先後都到北農視察，雙方對採取施打疫苗、快篩陰性進場來阻斷北農疫情傳播有共識，但防疫作法卻不同調，陳時中建議直接進行ＰＣＲ檢驗提高篩檢效率，柯則認為北農人員散布全台各地，做ＰＣＲ沒想像中容易。

昨天中央流行疫情指揮中心啟動「市場專案」，明定市場從業人員未持有六月二十日以後檢驗陰性證明者不得進場，且須完成篩檢後方得接種疫苗。有攤商不知道氣得跳腳，也有承銷商抱怨優先施打疫苗卻只先排入攤位註冊人，同攤員工卻不能施打，如何談全市場防疫？

北農每日物流南來北往十分頻繁，又是攸關民生所需的蔬果魚肉，中央疫情指揮中心與北市府雖有全面快篩、疫調及打疫苗的共識，但接種造冊與現場實際工作人員若不相符等狀況，也讓市場工作者擔心受怕。