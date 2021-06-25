快訊

北市府11樓一駐衛警確診 議員：市府蓋牌員工提心吊膽上班

疫苗殘劑新指引 基層人員：陳宗彥一句話 我們剉咧等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去關島打疫苗夯！ 雄獅：近2千訂單需求、已付訂逾5成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，引發熱議。圖／雄獅提供
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，引發熱議。圖／雄獅提供

關島宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，旅客須購買「Air V&V Guam USA」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等，吸引國內不少旅行業者躍躍欲。雄獅旅行今天說，目前訂單需求近2000筆，已付訂比率超過五成。

雄獅旅行社總經理游國珍今天受訪時表示，目前訂單需求近2000筆，已付訂比率超過五成，因此除了原本長榮航空提出四趟次申請，也會與另外兩家航空公司提出直航需求，預計會增加到12趟次。

游國珍說，為了滿足長天數旅客需求，也會規畫21天關島直航行程，後續會再上架，出發時間待民航局核可。另外也有家庭提出小包機需求。

游國珍說，關島air v&v政策不斷滾動式調整，預估7月1日疫苗施打率提高，屆時台灣旅客入境有機會不用隔離。

游國珍也強調，關島機加酒，旅客主要目的是打疫苗的剛性需求，而非旅遊，因此不能判斷它是旅遊復甦的第一個景點。

鳳凰旅行社說，目前報名人數超過總數的七成，付訂人數則還在統計中。可以看見關島周二才宣布，民眾很踴躍，甚至比帛琉旅遊泡泡還踴躍。

不過鳳凰旅行社也說，目前旅遊還是受限制，旅行社不能組團，這次就是協助機加酒，會來報名的人是有特殊目的，背後主因還是去打疫苗，然後才是順便去走走。

針對關島航班的規畫，長榮說空依市場需求，規畫自7月6日起恢復台北-關島飛航服務，以A321-200機型飛航，飛航班次會視市場狀況滾動式調整，相關作業正向兩地主管機關申請中。

關島 疫苗

延伸閱讀

新北增6例打疫苗後死亡通報 多有慢性病史

打疫苗要分散人流 瑞芳區開放診所預約

梅克爾混打疫苗！ 陳時中：需更多科學證據再評估

沒人要打AZ！ 新北152名孕婦打疫苗全選莫德納

相關新聞

35歲男彩印處方箋稱遺失 半年內連2次詐得168顆安眠藥

北部一名35歲男子，自去年7月到12月，先後以「處方箋遺失」、「偽造處方箋」至藥局重複領用第四級管制安眠藥史蒂諾斯，造成...

下半年大氣環境趨正常 彭啟明：侵台颱風數量應在平均值

從周二開始影響台灣的滯留鋒面即將告一段落，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前鋒面已減弱，仍在...

《老鷹之手》導演賴麗君奪坎城大獎：生命是泥濘 必須勇往直前

蓮藕田裡的泥巴很深很黏，當你一腳踩進去，必須一直走，不能停下來，停下來的話你就會陷下去，被泥濘一路淹到胸口。」《老鷹之手》導演賴麗君說，每當她想放棄時，就會想起藕農莊傑全告訴她的這段話。

孕婦接種疫苗 3情況不建議施打

●孕婦新冠疫苗接種，以mRNA疫苗為主

壓力大 居家上班兼顧小孩 專家：先降低標準

疫情改變原有的生活模式，學生遠距上課、家長居家上班。一名在台北從事金融保險業的女性上班族說，居家上班要同時兼顧小孩、事業...

健康你我他／看書整理植栽 寫旅行回憶錄

疫情持續延燒，那些看不見的病毒，究竟隱藏在何處？人心惶恐，必須再居家防疫一陣子了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。