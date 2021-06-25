去關島打疫苗夯！ 雄獅：近2千訂單需求、已付訂逾5成

關島宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，旅客須購買「Air V&V Guam USA」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等，吸引國內不少旅行業者躍躍欲。雄獅旅行今天說，目前訂單需求近2000筆，已付訂比率超過五成。

雄獅旅行社總經理游國珍今天受訪時表示，目前訂單需求近2000筆，已付訂比率超過五成，因此除了原本長榮航空提出四趟次申請，也會與另外兩家航空公司提出直航需求，預計會增加到12趟次。

游國珍說，為了滿足長天數旅客需求，也會規畫21天關島直航行程，後續會再上架，出發時間待民航局核可。另外也有家庭提出小包機需求。

游國珍說，關島air v&v政策不斷滾動式調整，預估7月1日疫苗施打率提高，屆時台灣旅客入境有機會不用隔離。

游國珍也強調，關島機加酒，旅客主要目的是打疫苗的剛性需求，而非旅遊，因此不能判斷它是旅遊復甦的第一個景點。

鳳凰旅行社說，目前報名人數超過總數的七成，付訂人數則還在統計中。可以看見關島周二才宣布，民眾很踴躍，甚至比帛琉旅遊泡泡還踴躍。

不過鳳凰旅行社也說，目前旅遊還是受限制，旅行社不能組團，這次就是協助機加酒，會來報名的人是有特殊目的，背後主因還是去打疫苗，然後才是順便去走走。

針對關島航班的規畫，長榮說空依市場需求，規畫自7月6日起恢復台北-關島飛航服務，以A321-200機型飛航，飛航班次會視市場狀況滾動式調整，相關作業正向兩地主管機關申請中。