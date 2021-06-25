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35歲男彩印處方箋稱遺失 半年內連2次詐得168顆安眠藥

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
北部一名男子偽造處方箋，詐領168顆安眠藥。示意圖／ingimage授權
北部一名男子偽造處方箋，詐領168顆安眠藥。示意圖／ingimage授權

北部一名35歲男子，自去年7月到12月，先後以「處方箋遺失」、「偽造處方箋」至藥局重複領用第四級管制安眠藥史蒂諾斯，造成特約藥局及醫院重複開立84日份，共168顆藥品，健保署近期審核時發現該位民眾重複領藥，經查發現，該位民眾自行彩印處方箋，騙得藥師信任，健保署專委白姍綺表示，該案涉及偽造文書的刑事責任，已依法函送檢調偵辦。

白姍綺表示，安眠藥被列為第四級管制藥品，一般藥局不易取得，該民眾偽造處方箋的動機，係因精神狀況問題，恐有過度依賴安眠藥的情形，獲得醫師開立處方後，透過偽造處方箋及利用出國名義，重複至藥局領取管制藥品，以滿足其持有藥品的安全感。

白姍綺表示，該案透過彩印處方箋騙得藥師信任手法少見，過去常見是患者拿他人健保卡再就診一次，取得藥物，但經查核皆會被發現，呼籲別以身試法。

她呼籲，特約藥局在受理民眾持處方箋領藥時，會先核對領藥人之健保卡，透過讀卡機確認領藥者身分及藥品內容，並於處方調劑前，先透過健保雲端藥歷系統，查詢病人最近之用藥資訊及輔導民眾依醫囑用藥、按時就醫追蹤病情。

白姍綺表示，該案除了會移送檢調以外，針對健保規定，會依照他不符合規定領取的藥費，以最重二倍的價格賠償，以此案而言，藥價為544點（一點一元）的2倍，要求該位民眾支付。

健保卡 患者 偽造文書

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