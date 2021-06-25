民眾接收哪些管道的疫情「最剉」 高醫研究結果出爐

疫情期間，哪些管道傳播的新冠肺炎資訊對民眾身心影響最大？高醫精神醫學部研究團隊以全台2000名20歲以上民眾進行網路調查，民眾接收來自網路、電視、報紙及朋友傳播的疫情資訊，擔心程度較高，接收自醫療專業人員的訊息則較安心，因此醫護人員傳遞正確的新冠肺炎病因和防護知識，有助穩定人心。

新冠肺炎自去年元月爆出台灣首例確診個案後，至今方興未艾，今年5月起疫情肆虐、疫苗數不足、接種疫苗可能出現副作用，都讓國人陷人恐慌。高醫精神醫學部研究團隊進行網路調查，了解新冠肺炎相關資訊對心理健康、疫情風險評估和防護措施的影響，陸續在國際期刊發表多篇學術論文。

研究團隊發現，疫情資訊如果來自醫療專業人員，民眾心理健康狀況較佳、擔心的程度也低；如果訊息來自網路，心理健康狀況則較為不佳，如果訊息來自網路、電視報紙、朋友處，擔心的程度較高。

臨床上也發現，近來很多民眾對於施打疫苗充滿疑慮不安，包括該不該打?該打什麽廠牌?會不會產生嚴重副作用?還有人擔心染疫，顯然對於這波疫情感到極度緊張焦慮。

依據研究的結果，高醫精神醫學部研究團隊呼籲民眾，對非專業醫療人員所獲得的疫情資訊，應多加審視，切勿全盤相信，否則只會徒增恐慌，危害心理健康，亦可能因此延誤適當防護的作為及接種疫苗的良機。

研究團隊認為醫療專業人員傳遞正確的新冠肺炎病因和防護知識給社會大眾，也建議政府多邀醫療專業人員錄製生活化的情境影片，並透過Line、臉書等常用社群管道傳播，提醒疫情中應注意事項，安定民心。