台鐵延長停駛到7月12日 平日71、假日91列次

我國疫情持續嚴峻。台鐵局說，配合中央疫情指揮中心全國疫情三級警戒延長至7月12日，並評估疫情期間旅運需求，將於6月29日起至7月12日止，再延長停駛平日各級列車71列次、假日各級列車91列次。

台鐵說，依據指揮中心5月11日公布事項及交通部5月14日交路字第11050060721號公告，因應疫情發展，5月15日至7月12日台鐵局各級對號列車（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）禁止站票（無座）搭乘，持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，請搭乘區間車或區間快車，站票（無座）搭乘對號列車，台鐵局將予勸導請其下車，勸導不聽者，將移送鐵警局交地方衛生單位裁罰。

台鐵說，列車停駛受影響旅客，將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程；已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持原車票至台鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及台鐵e訂通退票之車票，手續費由台鐵局統計批次退款，因應防疫期間調整疏運措施，造成不便，敬請見諒。