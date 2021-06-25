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今天慎防劇烈天氣 吳德榮：月底前中南部仍應注意防汛

下半年大氣環境趨正常 彭啟明：侵台颱風數量應在平均值

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
滯留鋒面正在減弱，逐漸北抬當中，台灣上空略不穩定。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
滯留鋒面正在減弱，逐漸北抬當中，台灣上空略不穩定。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

從周二開始影響台灣的滯留鋒面即將告一段落，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前鋒面已減弱，仍在台灣上空，台灣附近環境為西南風，鋒面也將逐漸北抬，會再重整，回到長江中下游附近。

台灣今天仍略受到這不穩定條件影響，仍有局部陣雨出現，凌晨到清晨南部也有雨勢，預計午後今天仍有午後熱對流發展，靠山區仍有較大雨勢發生可能，也可能延伸到平地。

周末鋒面遠離台灣，彭啟明說，這時候太平洋高壓還未接手，台灣附近環境仍為偏西南風，周末到下周二三，水氣將逐漸增多，南部還是容易有西南風和海陸風環流交會的陣雨出現，或是靠山區午後雷陣雨也容易發展，但不是整天都下雨，屬於晴時多雲偶陣雨。

北部和東半部則相對晴朗，溫度也會很快回到34-36度的高溫天氣，有午後雷陣雨發展機會。中部則介於南北之間，多數時間不受影響，較為晴朗，不過仍有局部陣雨發展機會。大致上，周末到下周三之間，各地都是晴時多雲偶陣雨的天氣。

彭啟明說，而下周四五，太平洋高壓勢力將逐步延伸，滯留鋒面也在長江中下游到浙江附近，很穩固的盤踞，雖然仍有些模式預測鋒面會略往南在台灣北方海面或接近台灣，不過趨勢上再度有鋒面接近台灣的機會應較低，太平洋高壓將逐步接手，各地都將轉為晴朗高溫，午後有局部雷陣雨的夏季天氣。預期是下周四五過後會增強力道，進入典型夏季的天氣已經不遠了。

進入夏季天氣，也正式宣告，台灣將進入容易受颱風影響的環境，彭啟明說，今年下半年大氣環境趨向正常，尚未有顯著影響颱風發展的氣候因子，颱風數量可能會趨向正常，侵襲台灣數量應該在平均值。

彭啟明 颱風

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