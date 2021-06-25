今天慎防劇烈天氣 吳德榮：月底前中南部仍應注意防汛

回顧今年梅雨季，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天梅雨滯留鋒仍在台灣附近，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發劇烈天氣的機率，還是要注意天氣變化及氣象局的特報。今天各地雲多有雨，天氣稍涼；北部23至32度，中部23至33度，南部23至33度，東部22至33度。

明天至下周三梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕，迎風面中南部有不定時的降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛。背風面的北部、東半部則炎熱高溫，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

他說，歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下周四至周日太平洋高壓緩慢增強，結束中南部多雨的型態，台灣進入夏季型的天氣。美國模式(GFS)模擬亦類似，只是時間稍微落後而已。由於是模式末期的模擬，因學理限制而存在不確定性，需持續觀察。

吳德榮說，5、6月有三波典型梅雨滯留鋒帶來不少降雨，但若無另兩波移動性鋒面、連續的午後雷陣雨及西南季風為中南部帶來的大量降雨，創56年紀錄的乾旱，是無法這麼容易就獲得紓解的。

他說，可見梅雨季若僅拘泥在典型梅雨滯留鋒，並無法代表台灣完整的水情，這是30年前中央氣象局即不再以第一波典型梅雨滯留鋒抵達日為入梅，最後一波滯留鋒離開即為出梅的原因之一。

吳德榮說，另外，更重要的原因是無論30年前，或今日的氣象科技能力，皆無法在4月底就準確預測出第一波典型梅雨滯留鋒何時抵達？又最後一波何時離開？既然如此，又何需每年都在押寶幾時入梅、幾時出梅。其實侵台颱風個數，也是違反科學極限的預報，所以美國颶風中心(NHC)就明示從不提供侵美颶風個數的預報，中央氣象局近年來也是如此，不再押寶，而僅以氣候平均值供各屆參考。