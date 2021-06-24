驚險！台南鐵軌下出現2公尺大洞原因曝 列車緊急停駛

台南鐵路地下化工程如火如荼進行中，目前東區榮譽街平交道附近正施作連續壁，疑因連日下雨導致土石鬆軟，今晚在南下鐵軌沿線路基流失，出現至少2公尺的大坑洞，幸好行徑列車即時發現異狀而停駛，避免意外發生。台鐵原訂晚間11時59分可恢復通行，但現場工程人員表示，因坑洞大，加上現有雨勢，完成修復的時間可能會再延後。

台鐵3777車次區間車今晚約9時半南下，行經台南到保安區間的榮譽街平交道附近，發現前方路基流失，在鐵軌下方出現大坑洞，無法繼續行駛，列車現已退回台南車站，鐵道局人員獲報後也趕往搶修。

台鐵表示，該區間車南下行駛到南市東區榮譽街平交道附近時，發現路基流失，由於擔心有狀況，列車因而退回台南車站，目前採北上單線行駛，從晚間9時40分起台南到保安間上下行的各次列車都有延誤。