以插管箱作採檢箱遭指正 北市聯醫：已停用

北市聯醫21日起在萬大國小設置快篩站協助北農專案，並將拋棄式防疫插管箱作為採檢箱使用，遭到共同發明人指正。聯醫今天表示，已尊重開發者的意見，停止使用。

恆春旅遊醫院麻醉科醫師邱豑慶在臉書上21日在發文指出，他看到拋棄式防疫插管箱「TAIWAN BOX」被用在採檢站上，但是「TAIWAN BOX」側面有開了刀孔的洞，不適合被拿來採檢，若被採檢者打個噴嚏，飛沫就會噴濺到醫護臉上，質疑這麼克難的情形不該發生在全國資源最豐富的台北市。

台北市立聯合醫院今天表示，因快篩隊必須具備快速移動的特性，以適合各種地方，「TAIWAN BOX」輕巧、可拋棄，因此在萬大國小的快篩站21日啟用時，就使用此插管箱作為採檢箱。

聯醫感謝邱豑慶所捐贈設計的「TAIWAN BOX」，經指正後就立刻換回壓克力採檢箱，期待邱豑慶預告正在趕工的無刀孔「TAIWAN BOX」，讓快篩隊能有更精良工具。

負責督導萬大國小快篩站的聯合醫院和平婦幼院區醫務長邱逸淳表示，他本身是醫療人員，也有在協助民眾採檢，深知同仁若身著正確防護裝置即可有效保護自己，其餘各式各樣的採檢裝置與手法則是更多一層保護。

邱逸淳說，快篩站剛成立的時候比較緊急，由於邱豑慶設計的「TAIWAN BOX」是可拋棄式的，又可防止飛沫噴濺，與同仁討論後，認為在快篩站任務中能達到雙層的防護效果，因此在21日時開始使用。

邱逸淳強調，經過邱豑慶指正後，快篩站就立即改回壓克力製的採檢裝置，謝謝大家的指導跟關心，一定會盡最大努力來保護同仁、台北與全台灣所有人民，希望大家能給予更多鼓勵。

「TAIWAN BOX」抗疫防護插管箱是由邱豑慶、花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇、台中曼齡診所黃致遠3名醫師，基於賴賢勇的設計的「防疫箱」改良而成，去年開始量產並捐贈到全世界。