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三級警戒逾1個月 創世基金會愛心發票驟降200萬張
三級警戒逾1個月，以發票募集作為植物人服務經費基石的創世基金會說，遭遇28年來未有的危機，因疫情影響店家歇業、倒閉，進而撤除發票箱，再加上民眾改為上網消費，捐贈發票機會大幅降低，光5月發票捐贈量較去年同期狂墜200萬張，若以1張發票中獎金額約1元計算，短短月餘服務經費短少約200萬元。
創世基金會表示，創世募集發票捐助植物人的活動自民國82年發起至今，儼然已成為全民愛心運動，幫助創世全台17所安養院前後照顧約2500位植物人，如今愛心發票卻受新冠疫情所累，瀑布直洩式下滑逾4成，創世苦撐第一線守護植物人，極需大眾伸援。
創世呼籲民眾，可將發票寄送創世各服務據點，或至財政部電子發票整合平台綁定創世基金會捐贈碼「919」，電商平台可呼籲消費者捐贈電子發票，或洽愛心專線（02）2835-7700分機9心願小組。
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