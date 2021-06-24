92%癌症病患有「癌因性疲憊」 醫：要把「運動當作藥」

癌症蟬聯國人十大死因之首數10年，且根據調查，高達92%的癌症病患飽受「癌因性疲憊症」所苦，馬偕醫院兼任主治醫師、台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤指出，病患應把「運動當作藥」，維持每周3次以上、每次20至30分鐘的運動，預防癌疲憊惡化。

什麼是癌疲憊，與「累」有何差異？謝瑞坤表示，一般的疲倦只要休息就能恢復，但「癌因性疲憊症」則是一種持續且主觀的疲憊或耗竭感，無法透過休息來緩解。

謝瑞坤指出，癌疲憊最大的威脅在於，讓病人累到「不想接受治療」，除病人本身治療意願因疲憊而降低，也會因疲憊，使得本身相關數值低下，無法繼續治療。

針對發生原因，謝瑞坤表示，「大多數是好幾項因素加在一起，很少只有單一原因」，包括癌症本身造成的消耗、當中又以越後期為越嚴重，以及化療、標靶治療等多項治療等，因此癌友特別要注重跟醫師之間的溝通，並可藉由運動、睡眠舒緩症狀。

謝瑞坤指出，病患應該維持每周3次以上、每次20至30分鐘的運動，維持肌力來避免日常工作變慢，甚至預防癌疲憊的惡化。

謝認為，病患應該把「運動當作藥」，照三餐「服用」，像是三餐飯後，走上20分鐘，搭配充足營養，持續2周，便會有明顯改善。

若癌友病情惡化，應就醫，但疫情下，癌友常會因一些原因，不願至大醫院治療。謝瑞坤說，疫情下癌友去醫院就診不易，當病情遇急性變化，易需要住院，但因分艙分流，難以請原本的主治醫師治療，由其他新的醫師協助，面臨需要重新建立醫病關係的問題。

謝瑞坤指出，癌友會覺得新的醫師不了解自身病況，無法解決問題，兩邊的壓力都會比較大；此外，當癌友病情出現急性變化，部分醫院急診室臨時關閉、無法就診，也是癌友的困擾之一。

所以預防重於治療，謝瑞坤醫師指出，當病人罹癌後，現在的醫學會先「預期」對方會發生某種症狀，例如化療時，會吐的很厲害，甚至造成人體相當大的消耗，因此治療時會盡量控制「不讓他吐」，或及早透過營養師介入，減少人體消耗。

癌疲憊是可以治療的，病人自己與家人都應多了解相關知識，適時與醫護人員進行諮詢。謝進一步強調，未來癌疲憊可能可以藥物預防，目前正在進行臨床觀察。