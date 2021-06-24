屈臣氏全台門市 6月26日起開賣「家用快篩試劑」

新冠疫情三級警戒延長至7月12日，為進一步對抗疫情並擴大採檢量能，屈臣氏引進「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」、「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」兩款快篩試劑，將於6月26日起陸續開賣，目前也正積極洽其他品牌快篩試劑並持續進貨中。

屈臣氏全台門市6月26日起開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元，首批進貨1萬盒；「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」預計6月27日起在北北基桃地區的93家限定門市開賣，一盒5入售價1,700元。屈臣氏門市也提供專業藥師諮詢，幫助大眾正確使用快篩試劑，不用外出也能在家自行檢測，降低群聚風險。

屈臣氏專業藥師提醒，家用型快篩試劑使用前務必詳閱說明書，以羅氏居家快篩試劑為例，採檢時建議將頭稍微往後傾斜、將採檢用拭子深入一邊鼻腔約2～2.5公分，抵靠鼻腔內壁後緩慢旋轉4次、約15秒再取出，接著用同一個拭子放入另一邊鼻孔重複相同動作，最後將採集到的檢體插回試管於檢測試劑中攪拌15秒，再將檢測試劑滴入檢測設備，約15～30分鐘即可得知測試結果。

根據中央流行疫情指揮中心建議，以下三類狀況特別適合使用家用快篩試劑先進行自我檢測，分別為「居住在確診人口數較多區域」、「與確診者有過接觸史或是足跡重疊」及「曾前往人口眾多場所」。若家用快篩結果為陽性，居家隔離或居家檢疫者請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者需盡快前往社區篩檢站「複驗」，將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併帶到社區採檢院所交給院所人員。前往快篩站的途中務必戴好口罩，嚴禁搭乘大眾運輸工具。