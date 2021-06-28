零咖啡因更提神？網曝「戒咖啡絕招」天然又健康

不少人習慣在早晨來杯咖啡提神，好像沒有喝咖啡就無法真正「醒來」！咖啡因固然可以提振精神，但也會對睡眠品質造成影響。資深營養師廖敏珊表示：「很多人為了提神飲用大量咖啡因飲品，反而影響睡眠品質，晚上睡不好，隔天又須依賴咖啡因提神，變成惡性循環，等『藥效』過了，反而更疲倦。」

▲咖啡因固然可以提振精神，但也會對睡眠品質造成影響，形成惡性循環。 圖／ingimage提供

生活中的咖啡因無處不在，如：可樂、提神飲料、碳酸飲料、巧克力、止痛藥等，也都含有咖啡因，若喝了咖啡又吃了含有咖啡因的食物，很容易就會攝取過量咖啡因。營養師廖敏珊表示：「過量咖啡因可能導致導致心悸、焦慮、頻尿、影響電解質平衡、失眠、牙齒變黃等問題，特別是有心血管疾病者、孕婦、幼童、腸胃道敏感、胃食道逆流族群、容易緊張的人，更要留意咖啡因的攝取量。」此外，逆齡保養專家陳玟蓉也指出：「咖啡因有利尿作用，容易造成皮膚脫水，產生乾燥、敏感、脫皮、細紋等問題，也會使肌膚皮質醇增加，讓肌膚更容易出油。」

▲十六茶推出「16天零咖啡因挑戰日記」，提倡用天然茶飲取代咖啡更健康。 圖／十六茶提供

想要杜絕咖啡因的惡性循環，最好的辦法就是戒掉咖啡因！少了咖啡因不僅能夠提升睡眠品質，讓白天工作時更有效率，也能讓身體用自然的方式運作。近日日本零咖啡因複方茶的先驅品牌──「十六茶」推出「16天零咖啡因挑戰日記」，吸引大批網友參加。有網友在挑戰後表示：「慢慢減少咖啡因，讓身體更健康」、「「自從喝了十六茶，夜尿的次數變少了，睡眠時間變長，感謝我的醫生推薦」、「用十六茶取代咖啡，將堅持融入生活中，慢慢感受自己一點一滴好的蛻變，心境上也變得正面積極」、「少了咖啡因一樣可以打起精神了」、「補貨了，繼續努力！」

▲挑戰者體驗零咖啡因生活後，表示「睡眠品質提升」、「精神變好了」。 圖／十六茶提供

少了咖啡因的生活，有更多意想不到的好處！營養師廖敏珊表示，「用零咖啡因的天然茶飲取代咖啡，可以用最自然的方式幫助身體回歸平衡狀態，三高族群喝了也不用擔心造成血糖或膽固醇增加。」鼓勵追求健康的民眾，放下對咖啡的依賴。現在就加入「16天零咖啡因挑戰」，迎接更天然健康的自己，感受每天清爽甦醒、輕鬆起床的早晨！參加挑戰還有機會拿兩天一夜豪華露營行等多種好禮！更多資訊請參閱>>https://reurl.cc/qgrp70