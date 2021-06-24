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防疫追劇注意！影音平台消費爭議 退費占5成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
疫情期間，不少民眾待在家追劇消磨時間。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
疫情期間，不少民眾待在家追劇消磨時間。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

三級警戒之下，不少民眾待在家追劇消磨時間，許多人透過訂閱Netflix、LiTV、KKTV、MOD、my Video、FriDay等線上影音平台觀賞節目，卻也衍生消費爭議。根據行政院消費者保護處彙整，今年1至5月的線上影音消費爭議申訴案件共36件，其中退費爭議占5成。

消保處指出，1到5月份的線上影音平台消費爭議包括18件退費爭議、5件網路連線異常、4件自動續約扣款、3件誤點選訂閱服務，其它6件為業務人員不當推銷、電商平台購買線上影音服務遭詐騙等。

退費爭議占最大宗，消保處說，爭議在於業者無比例退款規定、消費者取消訂閱要求支付違約金、被重複扣款、取消訂閱後仍被扣款、未申辦影音加值服務等，提醒消費者訂閱線上影音時，須留意並看清楚業者收退費公告或規定，如果規定不明確，應在訂閱前主動詢問，或考慮放棄訂閱。

網路連線異常影響收益權益爭議也有5件。消保處表示，民眾如遇到網路異常問題，應立即向電信業者及影音業者反映，若可歸責於電信事業造成連線中斷，民眾可分別依行動通信網路業務服務契約範本，或固接連線網際網路接取服務定型化契約書範本相關規定，向電信業者爭取協商扣減月租費。

此外，也有民眾免費試閱或付費訂閱期滿後，被自動續約扣款，消保處提醒，不論是免費訂閱或付費訂閱，業者可能搭配自動續約服務，因此除訂閱前須注意有無自動續約規定外，訂閱後如無意續訂，也須記得於期滿前取消訂閱。

消保處表示，因目前尚無線上影音定型化契約範本或應記載及不得記載事項，線上影音的訂閱或取消，原則上依業者規定運作，遇爭議時則參酌消費者保護法及民法等相關規定，因此提醒民眾防疫期間上網追劇，在訂閱時可優先選擇有提供免費試閱的業者，並評估節目內容、品質、收費等是否符合需求，訂閱前也務必仔細閱讀收退費等規定，尤其要特別注意有無自動續約條款，以免日後發生爭議。

電商 行政院 詐騙

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