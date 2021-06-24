台鐵首批1.2萬員工可施打疫苗 列車乘務人員最優先

為確保交通運輸系統正常運作，以維基本民行，中央流行疫情指揮中心將核撥疫苗供交通部認定第七類接種對象施打。台鐵說，第一批獲得分配疫苗約1.2萬人，優先提供列車乘務人員施打。

台鐵局說，統計需求人數計1萬8518人（從業人員1萬6065人，協力廠商2453人)，經交通部協助第一批獲得分配疫苗約1.2萬人，優先提供需與旅客接觸之第一線工作人員（含清潔人員、防疫天使等）及關鍵基礎設施所需維持營運之人員施打。

台鐵說，排定施打順序依序為列車乘務人員、關鍵基礎設施人員及所需維持營運人員、維持四級警戒營運必須人員、維持三級警戒營運必須人員、其他人員。

台鐵說，在接獲疫苗配發數量後，立即進行各單位一線工作人員造冊，及洽詢地方醫療院所規畫疫苗接種相關事宜，疫苗配發後，分梯次進行疫苗施打工作，其餘人員將依序列入備取及第二批接種名冊，依指揮中心及交通部後續分配疫苗數逐步安排施打，保障台鐵正常營運及安全。