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家樂福全台58家店中店藥局 即日起開賣家用快篩試劑
繼超商、藥妝店、全聯之後，家樂福也加入販售COVID-19家用快篩試劑的行列，以量販店中店藥局成為販售據點，今日起陸續到貨開賣包括福爾威創、羅氏2個品牌的家用新冠病毒抗原自我檢測套組。目前家樂福店中店藥局包含信東藥局45間（內含10間保健店）、大樹藥局12間、佑全藥局1間（家樂福超市華齡店）。其中，福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組，共有5支入/單隻入可選擇，售價分別為1,700元/350元；羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組5支盒裝售價則為1,800元。
指揮中心說明，居家隔離或居家檢疫者如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。當測出結果為陰性時，仍請遵循指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。
指揮中心也提醒，若民眾已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。另外，提醒居家快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。
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