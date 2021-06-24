探索夢跳島郵輪配合全國3級警戒 持續停航至7月12日

台灣本土疫情延燒一個多月來，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，除了醫護人員忙不過來，院內的清潔人員也有做不完的消毒作業。一位急診科住院醫師就透露，每進行一次負壓隔離病房的消毒，就需耗時100分鐘，還得身穿厚厚的防護裝，實在相當辛苦；他也分享一張清潔人員在等待時累倒在牆邊的照片，感性直呼「防疫是靠好多人共同努力，才能撐起來」。

2021-06-24 12:47