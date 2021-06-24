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探索夢跳島郵輪配合全國3級警戒 持續停航至7月12日

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星夢郵輪「探索夢號」配合三級疫情警戒三度延長，停航至7月12日。圖／航港局提供
星夢郵輪「探索夢號」配合三級疫情警戒三度延長，停航至7月12日。圖／航港局提供

國內疫情仍嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒到7月12日。交通部航港局於今宣布，因應維持延長全國疫情第三級警戒至7月12日，郵輪類出國跳（環）島特許航線於第三級警戒期間全面停航。

航港局表示，先前指揮中心提升疫情警戒標準至第二級及第三級至6月28日時，已立即宣布郵輪類出國跳（環）島特許航線進行全面停航；隨著本土疫情延燒，疫情指揮中心三度延長全國第三級警戒至7月12日，目前已全面暫停郵輪航班，籲請業者共體時艱，持續落實並遵守防疫相關措施。

航港局說，為保障消費者權益，已協調郵輪業者，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。已訂位旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9558、(02)2175-9561、(02)2175-9574、(02)2175-9569專線(業務代表 黃先生)辦理退費事宜。

航港局說，將持續依疫情指揮中心發布事項，加強國際郵輪在臺營運期間各項防疫作為。

疫情 郵輪 航港局

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