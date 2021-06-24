快訊

上午才剛打疫苗！ 桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

新增34例疫苗接種死亡案例 另累計26例解剖死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

零接觸採檢站、5千萬元挺防疫 企業接力捐贈北榮抗疫

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
北榮獲台積電慈善基金會捐贈「零接觸防疫採檢站」，在本月23日完成裝設，由院長許惠恒按鍵啟用。圖／北榮提供
北榮獲台積電慈善基金會捐贈「零接觸防疫採檢站」，在本月23日完成裝設，由院長許惠恒按鍵啟用。圖／北榮提供

新冠本土疫情嚴峻，民間企業善意不斷湧入醫療院所，盼團結抗疫助民眾回歸正常生活。台北榮總連兩日宣布獲企業捐贈，今天是台積電捐贈零接觸採檢站，民眾免進入院區即可採檢；昨天是元大金控集團捐助新台幣5000萬元，院方將針對重症病人需求，優先採購高流量供氧機等救命儀器，並添購第一線醫護人員所需防護裝備。

北榮今天表示，獲台積電慈善基金會捐贈「零接觸防疫採檢站」，在本月23日完成裝設，由院長許惠恒按鍵啟用。許惠恒表示，採檢站設置於榮總介壽堂前方空地，與主要醫療大樓分開，接受採檢的民眾免進入院區即可採檢，大大降低感染風險、有效分區與分流，並且擴大採檢能量。對於台積電、世界先進及善心民眾的捐助，表達由衷的謝意。

因應疫情採檢量遽增，台積電慈善基金會董事長張淑芬特別號召同仁捐款，並由台積電公司補足經費，合力捐贈10座市價共約8000萬元的零接觸採檢站至全國各地醫院。

美事不只一件，元大金控集團所屬元大證券、元大銀行、元大投信及元大期貨，昨共同捐贈北榮新台幣5000萬元，協助醫療機構擴充收治能量，提供新冠病人最完善的醫療照護，以實際行動力挺醫護人員，作為第一線抗疫醫院最堅強的後盾。

北榮昨表示，依據目前防疫需求，重症患者治療最為急迫，該筆善款將針對重症需求優先採購高流量供氧機、動脈血氧機、可攜式重症呼吸器材和移動式X光機等醫療設備，提供院內重症患者使用，以挽救生命為第一要務；另將採購防疫裝備及醫療耗材，包括防護衣與N95口罩，提供第一線醫護人員最完善的防護。

元大金控則表示，北榮體系規模龐大，在雙北疫情爆發之際，肩負開設床位、收治病人等重要任務，所屬七家分院亦為各縣市重要防疫醫院。該捐款將全數用於照護第一線防疫醫療人員，及採購所需防疫設備，唯有撐住前線醫護，國內疫情防線才能守住。

台積電 疫情 醫護人員

延伸閱讀

夏普震旦宣布 加入販售羅氏居家快篩檢測組

SEMI響應台積電慈善基金會 號召捐贈「零接觸採檢站」

為防疫教媽媽用外送！女兒痛呼「超後悔」 原因曝光網全笑翻

防疫不嫌多！他讚好市多「每枝筆」都消毒 網列舉更狂措施

相關新聞

交通7月新制！台鐵放寬開車前30分鐘訂票、加嚴機組員檢疫

暑假即將到來。交通部今天公布7月新制，共有七大項，包含台鐵延長當日可訂票時間，旅客可訂開前車30分鐘車票；中華郵政則祭出...

萊爾富今天下午3點 雙北兩門市開賣羅氏家用快篩試劑

為便利民眾居家自行檢測與迅速找出疑似新冠肺炎(COVID-19)陽性個案，萊爾富今天（6月24日）下午3點起於北市信北店...

盼重返團聚時光 「解封後最期待的旅遊偏好」調查

近期因疫情較為緊張，民眾為配合政策也紛紛暫緩自己的旅行計畫，改為在家防疫。而全球線上訂房品牌Booking.com，在今...

每次消毒100分鐘起跳！ 醫PO照心疼清潔員：內心一定很崩潰

台灣本土疫情延燒一個多月來，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，除了醫護人員忙不過來，院內的清潔人員也有做不完的消毒作業。一位急診科住院醫師就透露，每進行一次負壓隔離病房的消毒，就需耗時100分鐘，還得身穿厚厚的防護裝，實在相當辛苦；他也分享一張清潔人員在等待時累倒在牆邊的照片，感性直呼「防疫是靠好多人共同努力，才能撐起來」。

鋒面影響今各地有雨 周六西南風增強「中南部勿輕忽」

典型滯留鋒面今天持續影響。中央氣象局說，今天各地仍有降雨機率，南部、花東午後慎防大雨。明天鋒面北抬，西南風增強，中南部同...

趕快報稅！最後7天北區仍30萬件未報 常見忘帶憑證白跑

所得稅報稅最後7天，今年報稅系統複雜，許多民眾寧願臨櫃報稅較快速、心安，各地臨櫃報稅民眾仍多，北區國稅局今天上午表示，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。