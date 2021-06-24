零接觸採檢站、5千萬元挺防疫 企業接力捐贈北榮抗疫

新冠本土疫情嚴峻，民間企業善意不斷湧入醫療院所，盼團結抗疫助民眾回歸正常生活。台北榮總連兩日宣布獲企業捐贈，今天是台積電捐贈零接觸採檢站，民眾免進入院區即可採檢；昨天是元大金控集團捐助新台幣5000萬元，院方將針對重症病人需求，優先採購高流量供氧機等救命儀器，並添購第一線醫護人員所需防護裝備。

北榮今天表示，獲台積電慈善基金會捐贈「零接觸防疫採檢站」，在本月23日完成裝設，由院長許惠恒按鍵啟用。許惠恒表示，採檢站設置於榮總介壽堂前方空地，與主要醫療大樓分開，接受採檢的民眾免進入院區即可採檢，大大降低感染風險、有效分區與分流，並且擴大採檢能量。對於台積電、世界先進及善心民眾的捐助，表達由衷的謝意。

因應疫情採檢量遽增，台積電慈善基金會董事長張淑芬特別號召同仁捐款，並由台積電公司補足經費，合力捐贈10座市價共約8000萬元的零接觸採檢站至全國各地醫院。

美事不只一件，元大金控集團所屬元大證券、元大銀行、元大投信及元大期貨，昨共同捐贈北榮新台幣5000萬元，協助醫療機構擴充收治能量，提供新冠病人最完善的醫療照護，以實際行動力挺醫護人員，作為第一線抗疫醫院最堅強的後盾。

北榮昨表示，依據目前防疫需求，重症患者治療最為急迫，該筆善款將針對重症需求優先採購高流量供氧機、動脈血氧機、可攜式重症呼吸器材和移動式X光機等醫療設備，提供院內重症患者使用，以挽救生命為第一要務；另將採購防疫裝備及醫療耗材，包括防護衣與N95口罩，提供第一線醫護人員最完善的防護。

元大金控則表示，北榮體系規模龐大，在雙北疫情爆發之際，肩負開設床位、收治病人等重要任務，所屬七家分院亦為各縣市重要防疫醫院。該捐款將全數用於照護第一線防疫醫療人員，及採購所需防疫設備，唯有撐住前線醫護，國內疫情防線才能守住。