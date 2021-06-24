高中基北免今起填志願 建中804名額、北一女725名額

「110學年度基北區高級中等學校免試入學」將於今日正式開始選填志願。北市教育局表示，基北區(含共同就學區)各高中、高職及進修學校訂於今日中午12時以後於專屬網站(網址: https://ttk.entry.edu.tw/)公布實際招生名額。

基北區各高中、高職及進修學校於今日中午12時後，於專屬網站公布實際招生名額。其中建中招生人數804人、成功高中招生人數742人、北一女招生人數725人。

教育局表示，正式志願選填及個別序位查詢時間，自今日中午12時至110年7月1日中午12時止，報名方式以線上為主，詳細報名方式需洽詢各國中端學校。

教育局表示，分發結果公告時間為110年7月13日上午11時，報到日期為110年7月15日上午9時至11時，報到方式以線上為主，詳細報到方式請洽各錄取學校，逾時視同放棄，報到後放棄日期為110年7月19日下午2時前。

教育局提醒，各位考生，相關升學資訊除可向學校導師或輔導室洽詢外，另可至台北市十二年國民基本教育資訊網查詢(網址：https://12basic.tp.edu.tw/)，也請國中端學校運用線上及多元方式(錄製宣導影片、透過線上會議等)，提供學生升學輔導、志願選填諮詢，並提醒學生留意相關招生、志願選填及報到期程，以維護升學權益。