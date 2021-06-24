防疫再添新法寶！醫：這3類人可善用漱口水防疫

全民防疫除了戴口罩、勤洗手、保持安全距離等防疫三大法寶外，台中榮總口腔醫學部主任劉正芬教導民眾正確使用漱口水。劉正芬建議，使用漱口水可運用在新冠肺炎病患或照顧確診患者的第一線醫護人員，可每天早晚使用Chlorhexidine漱口水來漱口，降低病毒傳播。18歲以下的青少年不建議打疫苗，除了6歲以下小朋友不適合用漱口水，其他青少年可用漱口水來降低感染風險，是不錯的選擇。

劉正芬說明，研究顯示，透過漱口水可將口水或口腔黏膜存在的新冠肺炎病毒存降低到一個程度，有效遏制病毒傳播。依據流行病專家黃重德醫學博士最新研究發現，新冠病患使用Chlorhexidine漱口對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到近 80%。

台中榮總說明，今年五月台灣疫情趨於嚴峻，進入三級警戒，台中榮總配合衛生福利部「北病南送」政策，收治數十名重症病患，包括萬華KTV老闆娘治療一周拔管等，累積相當多的醫療照護經驗。

台中榮總舉辦視訊研討會將寶貴經驗分享給全國其他醫護人員，為防疫作戰添加新能量，一天之內獲得了1.6萬的點閱率回響。其中，醫療專業照護研討會中，特別提到民眾防疫新利器，建議使用「漱口水減少口腔黏膜及口水的病毒量，降低病毒傳播能力。