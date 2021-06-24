兩成慢性病人怕進醫院染疫不回診 醫：重病風險更高

爆發本土疫情之後，民眾紛紛對醫療院所止步，衛福部彰化醫院發現，連應回診的慢性病患約兩成不敢回診，平均5人就有1人沒回院就診和拿藥，比平常多兩倍，醫師擔心病人不持續服藥，染疫風險可能升高。

彰化醫院糖尿病個管師邱小佳今天表示，醫師對大部分控制良好的糖尿病患開給3個月慢性處方箋，每3個月回診一次即可，今年5月應該回診900多人，卻有190人沒回診，約占21%，平均每5人就1人放棄回診，比往常月平均8%高出2倍以上。

彰化醫院檢查其餘如高血壓、高血脂、心臟病、慢性肝炎、腎臟病、氣喘等慢性病患者的未到診率，也都比平時高出2倍以上，可見慢性病人不回診是普遍現象。邱小佳認為，本土疫情5月中旬升溫，僅半個月未到診率就這麼高，6月都處於防疫三級警戒，慢性病人的未到診率應該會更高。

邱小佳表示，個管師打電話追蹤未回診者，大部分原因是疫情影響，不想到醫院徒增染疫風險，少數認為病情已無礙，不用再服藥，也有病人選擇到藥局自費購藥。

家醫科主任廖曜磐指出，不回診，藥物中斷引起健康風險可能比染疫風險還高，以糖尿病為例，高血糖或造成血糖大的波動，恐引發腎臟病變、心血管疾病、視網膜病變等，輕則造成不可逆的傷害，重則危害生命；其它慢性病也都可能因中斷服藥引起各種併發症，多重慢性病患者的風險更高。

廖曜磐說，防疫期間，各醫院推出視訊或電話診療，慢性病患者可多加利用，或可改到臨近診所就診，跟醫師討論如何用藥，萬一病情不穩定，最好回診，由醫師診斷是否做進一步檢查。

彰化醫院個管師對慢性病人說明，彰化醫院設置院外批掛區及藥來速窗口，可以視訊或電話診療後再請人院外取藥，可以不用進到醫院，有些人才再改以視訊或電話回診。